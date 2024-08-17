У Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа

У суботу, 17 серпня, в Деснянському районі Києва впали уламки БпЛА. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера Києва Віталія Кличка

"За інформацією екстрених служб, сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БпЛА", - написав мер.

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Як зазначається, унаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі. Загоряння ліквідували працівники лісопаркового господарства.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня 2024 року усі 14 "Шахедів", запущених росіянами по Україні, збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.