Атака на Тернопольщину: Содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз
После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.
Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор. Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах", - рассказала она.
Работникам дошкольных учреждений рекомендовали, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.
Также срочно созывают комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.
Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.
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Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
Це добре ще, що кацапи давно розвалили і розібрали Стирол та аміакопровід.
Рухаємося трасою у напрямку Почаєва. Лісок. І раптом над лісом починає спливати просто велетенське зображення Бандюковича. Це такий бігборд, чи як там, стояв край дороги. Але враження було, начебто його на чомусь підіймали. Виникла повна асоціація з фільмом "Утомльонниє Солнцем", коли портрет сталіна підіймали аеростатом. Майже один в один. Я поцікавився, звідкіля така любов до Овоча? А мені місцеві розповіли, що Тернопільщина стала центром (оплотом) партії ригіонів у Західній Україні.
а тепер знову питання. А ці люди, які за гроші підтримували Бандюковича, кудись поділися?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz73l13exzjo
Коли на цього пдара відкриють кримінальну справу за приховування інформації, яка могла призвести або призвела до смертей людей? Закрийте вікна від запаху горілості? Ви серйозно бл? Та йому мінімум праву руку треба відрубати за таку хню.
Визнавши, що у країни-агресора є проблеми з Україною, у яку російські окупанти повномасштабно вторглися в лютому 2022 року, ***** заговорив про "історичну залученість Росії до ситуації на Південному Кавказі" й більше про Україну не згадував.