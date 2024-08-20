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Новости Война
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Атака на Тернопольщину: Содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз

Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об’єкті

После ночной атаки РФ на промышленный объект Тернопольщины содержание хлора в воздухе превышено в 4-10 раз.

Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"При норме 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение от 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Советуем тернополянам ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность, применять рекуператор. Окна и двери завесить влажными простынями, чтобы хлор, который есть в атмосферном воздухе, связывался с водой и не попадал в помещение. Также призывают ограничить пребывание на водных объектах", - рассказала она.

Смотрите также: Последствия атаки "шахедов" на промышленный объект в Тернопольской области. ФОТОрепортаж

Работникам дошкольных учреждений рекомендовали, чтобы дети находились в помещениях учреждений. Родителям советуют по возможности забирать детей из детсадов и оставлять дома до особых рекомендаций.

Также срочно созывают комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа 2024 года российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов. Утром городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе.

Читайте также: Атака "Шахедами" на объект критической инфраструктуры на Житомирщине: Звягельский горсовет информирует об угрозе загрязнения воздуха

Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) обстрел (27016) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+23
Будуть наводити доти, доки першого навідника не втомити у хлорній воді.
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20.08.2024 14:08
+16
Ну і яка кацапська зараза навела на цей об"єкт?
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20.08.2024 14:05
+16
Не уявляю як можна бути такою наволоччю, аби наводити ракети кацапів? Просто шок.
Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
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20.08.2024 14:09
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Ну і яка кацапська зараза навела на цей об"єкт?
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20.08.2024 14:05 Ответить
Не уявляю як можна бути такою наволоччю, аби наводити ракети кацапів? Просто шок.
Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
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20.08.2024 14:09 Ответить
А звідки інформація, що хтось навів? На ДніпроГЕС теж наводили?
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20.08.2024 14:16 Ответить
Тому що майже щодня про це є повідомлення від СБУ, які ловлять цих істот.
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20.08.2024 14:31 Ответить
Дитячий садочок... Розташування таких об'єктів не секрет взагалі. Наводити можна на який склад, який може бути розташований будь де. А такі об'єкти гугляться. Бо будувалося все ще за часів СРСР. І тільки для покоління NEXT це страшна таємниця
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20.08.2024 16:18 Ответить
Мало там кацапорилів пірісілєнцефф панаєхала??
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20.08.2024 14:10 Ответить
якщо купити постачальника , або отримувача товару, то мабуть кращого наведення і не знайти.???Але й ППО ні до чого.
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20.08.2024 14:23 Ответить
Де використовується хлор? - Правильно, для знезараження питної води водоканалами. Чи відомо підарам розташування наших водоканалів? - Питанння риторичне...
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20.08.2024 14:34 Ответить
Та не тільки..дофіга він де використовується..навіть при виробництві вікон. Діхлоретан, полівінілхлориди..всілякі відбілювачі.

Це добре ще, що кацапи давно розвалили і розібрали Стирол та аміакопровід.
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20.08.2024 15:03 Ответить
У кінці нульових потрапив я на Тернопільщину. Відрядження.
Рухаємося трасою у напрямку Почаєва. Лісок. І раптом над лісом починає спливати просто велетенське зображення Бандюковича. Це такий бігборд, чи як там, стояв край дороги. Але враження було, начебто його на чомусь підіймали. Виникла повна асоціація з фільмом "Утомльонниє Солнцем", коли портрет сталіна підіймали аеростатом. Майже один в один. Я поцікавився, звідкіля така любов до Овоча? А мені місцеві розповіли, що Тернопільщина стала центром (оплотом) партії ригіонів у Західній Україні.
а тепер знову питання. А ці люди, які за гроші підтримували Бандюковича, кудись поділися?
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20.08.2024 20:10 Ответить
вони виїхали в європу
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21.08.2024 01:48 Ответить
Будуть наводити доти, доки першого навідника не втомити у хлорній воді.
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20.08.2024 14:08 Ответить
Топіть в хлорі Ларса та Єнса Ейлструпа Расмуссенів
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20.08.2024 16:20 Ответить
..тварини-сусіди-какаразніци, бережіть тварюк-зрадників - інакше вам буде нудно..
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20.08.2024 14:13 Ответить
Ну а очильники міста все шифруються. Кацапи вже давно знають, що вразили. Тільки місцеві не повідомляють громадянам до останнього, що трапилося і як діяти. А чиновники вже давно мабуть сім'ї повивозили та й самі дистанційно керують.
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20.08.2024 14:34 Ответить
Нагадаю , нещодавно мешканці Тернопільщини самі засвітили військову частину .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz73l13exzjo
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20.08.2024 14:34 Ответить
"Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості."

Коли на цього пдара відкриють кримінальну справу за приховування інформації, яка могла призвести або призвела до смертей людей? Закрийте вікна від запаху горілості? Ви серйозно бл? Та йому мінімум праву руку треба відрубати за таку хню.
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20.08.2024 14:43 Ответить
Якраз всі вони,від Надала до якоїсь циганкуватої кобіти що репрезентувала себе як щось там по зовнішньому середовищу хором казали що шкідливих в повітрі нема.все "пішло в атмосферу",все під контролем,все добре не хвилюйтесь...Ото все з восьмої ранку в кожних новинах чув,а за той час не один обпалив собі легені...
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20.08.2024 16:43 Ответить
Путлер загавкав що і Росія стикається із кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку.

Визнавши, що у країни-агресора є проблеми з Україною, у яку російські окупанти повномасштабно вторглися в лютому 2022 року, ***** заговорив про "історичну залученість Росії до ситуації на Південному Кавказі" й більше про Україну не згадував.
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20.08.2024 16:32 Ответить
А як можна обмежити доступ атмосферного повітря в приміщення, і одночасно радять використовувати рекуператор? Він же бере повітря з вулиці. Дивна порада.
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20.08.2024 17:06 Ответить
Використання вдома рекуператора під час хлорної атаки це дурість, бо забезпечить постачання хлору в приміщення.
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20.08.2024 20:49 Ответить
цілий день на марафоні брехали, що все в нормі!!!
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20.08.2024 22:55 Ответить
Кацапи вже написали шо вразили топливний склад, але шо там хлор робив не можуть пояснити.....
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21.08.2024 06:21 Ответить
 
 