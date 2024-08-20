Атака на Тернопільщину: Вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Про це заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах", - розповіла вона.

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Працівникам дошкільних закладів рекомендували, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

Також терміново скликають комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

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