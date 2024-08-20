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Атака на Тернопільщину: Вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів

Обстріли Тернопільщини: Виникла пожежа на промисловому об’єкті

Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.

Про це заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні якість повітря прийшла в норму після масштабної пожежі, спричиненої обстрілом ворога

Працівникам дошкільних закладів рекомендували, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.

Також терміново скликають комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.

Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.

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Автор: 

повітря (165) забруднення (244) обстріл (28339) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+23
Будуть наводити доти, доки першого навідника не втомити у хлорній воді.
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20.08.2024 14:08
+16
Ну і яка кацапська зараза навела на цей об"єкт?
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20.08.2024 14:05
+16
Не уявляю як можна бути такою наволоччю, аби наводити ракети кацапів? Просто шок.
Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
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20.08.2024 14:09
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Ну і яка кацапська зараза навела на цей об"єкт?
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20.08.2024 14:05 Відповісти
Не уявляю як можна бути такою наволоччю, аби наводити ракети кацапів? Просто шок.
Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
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20.08.2024 14:09 Відповісти
А звідки інформація, що хтось навів? На ДніпроГЕС теж наводили?
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20.08.2024 14:16 Відповісти
Тому що майже щодня про це є повідомлення від СБУ, які ловлять цих істот.
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20.08.2024 14:31 Відповісти
Дитячий садочок... Розташування таких об'єктів не секрет взагалі. Наводити можна на який склад, який може бути розташований будь де. А такі об'єкти гугляться. Бо будувалося все ще за часів СРСР. І тільки для покоління NEXT це страшна таємниця
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20.08.2024 16:18 Відповісти
Мало там кацапорилів пірісілєнцефф панаєхала??
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20.08.2024 14:10 Відповісти
якщо купити постачальника , або отримувача товару, то мабуть кращого наведення і не знайти.???Але й ППО ні до чого.
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20.08.2024 14:23 Відповісти
Де використовується хлор? - Правильно, для знезараження питної води водоканалами. Чи відомо підарам розташування наших водоканалів? - Питанння риторичне...
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20.08.2024 14:34 Відповісти
Та не тільки..дофіга він де використовується..навіть при виробництві вікон. Діхлоретан, полівінілхлориди..всілякі відбілювачі.

Це добре ще, що кацапи давно розвалили і розібрали Стирол та аміакопровід.
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20.08.2024 15:03 Відповісти
У кінці нульових потрапив я на Тернопільщину. Відрядження.
Рухаємося трасою у напрямку Почаєва. Лісок. І раптом над лісом починає спливати просто велетенське зображення Бандюковича. Це такий бігборд, чи як там, стояв край дороги. Але враження було, начебто його на чомусь підіймали. Виникла повна асоціація з фільмом "Утомльонниє Солнцем", коли портрет сталіна підіймали аеростатом. Майже один в один. Я поцікавився, звідкіля така любов до Овоча? А мені місцеві розповіли, що Тернопільщина стала центром (оплотом) партії ригіонів у Західній Україні.
а тепер знову питання. А ці люди, які за гроші підтримували Бандюковича, кудись поділися?
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20.08.2024 20:10 Відповісти
вони виїхали в європу
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21.08.2024 01:48 Відповісти
Будуть наводити доти, доки першого навідника не втомити у хлорній воді.
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20.08.2024 14:08 Відповісти
Топіть в хлорі Ларса та Єнса Ейлструпа Расмуссенів
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20.08.2024 16:20 Відповісти
..тварини-сусіди-какаразніци, бережіть тварюк-зрадників - інакше вам буде нудно..
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20.08.2024 14:13 Відповісти
Ну а очильники міста все шифруються. Кацапи вже давно знають, що вразили. Тільки місцеві не повідомляють громадянам до останнього, що трапилося і як діяти. А чиновники вже давно мабуть сім'ї повивозили та й самі дистанційно керують.
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20.08.2024 14:34 Відповісти
Нагадаю , нещодавно мешканці Тернопільщини самі засвітили військову частину .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz73l13exzjo
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20.08.2024 14:34 Відповісти
"Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості."

Коли на цього пдара відкриють кримінальну справу за приховування інформації, яка могла призвести або призвела до смертей людей? Закрийте вікна від запаху горілості? Ви серйозно бл? Та йому мінімум праву руку треба відрубати за таку хню.
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20.08.2024 14:43 Відповісти
Якраз всі вони,від Надала до якоїсь циганкуватої кобіти що репрезентувала себе як щось там по зовнішньому середовищу хором казали що шкідливих в повітрі нема.все "пішло в атмосферу",все під контролем,все добре не хвилюйтесь...Ото все з восьмої ранку в кожних новинах чув,а за той час не один обпалив собі легені...
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20.08.2024 16:43 Відповісти
Путлер загавкав що і Росія стикається із кризами, зокрема й насамперед, звичайно, на українському напрямку.

Визнавши, що у країни-агресора є проблеми з Україною, у яку російські окупанти повномасштабно вторглися в лютому 2022 року, ***** заговорив про "історичну залученість Росії до ситуації на Південному Кавказі" й більше про Україну не згадував.
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20.08.2024 16:32 Відповісти
А як можна обмежити доступ атмосферного повітря в приміщення, і одночасно радять використовувати рекуператор? Він же бере повітря з вулиці. Дивна порада.
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20.08.2024 17:06 Відповісти
Використання вдома рекуператора під час хлорної атаки це дурість, бо забезпечить постачання хлору в приміщення.
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20.08.2024 20:49 Відповісти
цілий день на марафоні брехали, що все в нормі!!!
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20.08.2024 22:55 Відповісти
Кацапи вже написали шо вразили топливний склад, але шо там хлор робив не можуть пояснити.....
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21.08.2024 06:21 Відповісти
 
 