Атака на Тернопільщину: Вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів
Після нічної атаки РФ на промисловий об'єкт Тернопільщини вміст хлору в повітрі перевищено у 4-10 разів.
Про це заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах", - розповіла вона.
Працівникам дошкільних закладів рекомендували, щоб діти перебували у приміщеннях закладів. Батькам радять за можливості забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій.
Також терміново скликають комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Раніше повідомлялось, що у ніч на 20 серпня 2024 року російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів. Зранку міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості.
Згодом стало відомо, що росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об’єкту в Тернополі.
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Як їз всіх цих істот виловити велике питання, бо в кожному місті купа алкашні, наріків і просто безробітних, якиз так манять легкі кацапські криваві гроші.
Це добре ще, що кацапи давно розвалили і розібрали Стирол та аміакопровід.
Рухаємося трасою у напрямку Почаєва. Лісок. І раптом над лісом починає спливати просто велетенське зображення Бандюковича. Це такий бігборд, чи як там, стояв край дороги. Але враження було, начебто його на чомусь підіймали. Виникла повна асоціація з фільмом "Утомльонниє Солнцем", коли портрет сталіна підіймали аеростатом. Майже один в один. Я поцікавився, звідкіля така любов до Овоча? А мені місцеві розповіли, що Тернопільщина стала центром (оплотом) партії ригіонів у Західній Україні.
а тепер знову питання. А ці люди, які за гроші підтримували Бандюковича, кудись поділися?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz73l13exzjo
Коли на цього пдара відкриють кримінальну справу за приховування інформації, яка могла призвести або призвела до смертей людей? Закрийте вікна від запаху горілості? Ви серйозно бл? Та йому мінімум праву руку треба відрубати за таку хню.
Визнавши, що у країни-агресора є проблеми з Україною, у яку російські окупанти повномасштабно вторглися в лютому 2022 року, ***** заговорив про "історичну залученість Росії до ситуації на Південному Кавказі" й більше про Україну не згадував.