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Авіаудар по Сумах 30 серпня: кількість загиблих збільшилась до двох людей (оновлено)

Авіаційний удар по Сумах 30 серпня

У лікарні померла жінка, яка зазнала поранення внаслідок авіаційного удару російських окупантів по місту Суми 30 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Оновлено о 12:45. Прокуратура уточнила, що на підприємстві під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої - 37-річної жінки.

"Від отриманих поранень під час авіаудару по м. Суми 30 серпня 2024 року 48-річна жінка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні. 

За даними ОК "Північ", внаслідок російського удару було поранено десять людей.

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У генпрокуратурі уточнили, що окупанти атакували підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо.

Також внаслідок удару зайнялася пожежа, тому у Сумах здійснюють заміри якості атмосферного повітря через задимлення.

Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб радять не виходити з дому та зачинити вікна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організували обстріл "Сумихімпром" у березні 2022 року: Повідомлено про підозру двом генералам РФ 

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.

Автор: 

обстріл (28339) Суми (844)


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Шкода жінку. І скільки їх - дітей, жінок, літніх людей, що вбили "прості" руцьки? Тисячі? Десятки тисяч? Всі росіяни вороги і їх треба нищити без жалю
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30.08.2024 11:09 Відповісти
авіа удар, це авіа бомби? тобто, запущені з літака, який туди залетів?
то, що ми робимо в курській області? комендатури відкриваємо і годуємо лаптєй та манкуртів за свій рахунок?
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30.08.2024 11:17 Відповісти
Для КАБов самолетам не надо залетать, с территории РФ пускают.
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30.08.2024 11:21 Відповісти
Максимальної відстань влучання - 70 км, але зазвичай іде мова про відстань у 40-50 км.

Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
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30.08.2024 11:27 Відповісти
И? Самолеты как бы по воздуху летают, а не по земле ездят... Их нечем там сбивать, прикрытия ПВО нету никакого.
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30.08.2024 11:29 Відповісти
ааа....
тепер, тільки зрозумів.
ми там не сіру зону, організували, для прикриття наших міст. ми там рейтинги зе!гундосу піднімали в очах здивованих буржуїв.
а, ну, раз так, нема питань.
можна відступати з курська, хайп вже зловлений, по максимуму. те, що хлопці полягли, то військова статистика. те, що покровськ, здамо, то сирський винен.
не треба перейматися.
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30.08.2024 12:26 Відповісти
Таки нема. Щось наче збивають, але прильотів по місту та області за ці три тижні в рази побільшало
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30.08.2024 12:33 Відповісти
Літак може скидати керовані бомби за 70 км від цілі.
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30.08.2024 11:26 Відповісти
Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
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30.08.2024 11:29 Відповісти
 
 