Авіаудар по Сумах 30 серпня: кількість загиблих збільшилась до двох людей (оновлено)

У лікарні померла жінка, яка зазнала поранення внаслідок авіаційного удару російських окупантів по місту Суми 30 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Оновлено о 12:45. Прокуратура уточнила, що на підприємстві під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої - 37-річної жінки.

"Від отриманих поранень під час авіаудару по м. Суми 30 серпня 2024 року 48-річна жінка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Північ", внаслідок російського удару було поранено десять людей.

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У генпрокуратурі уточнили, що окупанти атакували підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо.

Також внаслідок удару зайнялася пожежа, тому у Сумах здійснюють заміри якості атмосферного повітря через задимлення.

Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб радять не виходити з дому та зачинити вікна.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.