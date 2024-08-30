Авіаудар по Сумах 30 серпня: кількість загиблих збільшилась до двох людей (оновлено)
У лікарні померла жінка, яка зазнала поранення внаслідок авіаційного удару російських окупантів по місту Суми 30 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
Оновлено о 12:45. Прокуратура уточнила, що на підприємстві під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої - 37-річної жінки.
"Від отриманих поранень під час авіаудару по м. Суми 30 серпня 2024 року 48-річна жінка померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.
За даними ОК "Північ", внаслідок російського удару було поранено десять людей.
У генпрокуратурі уточнили, що окупанти атакували підприємство, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо.
Також внаслідок удару зайнялася пожежа, тому у Сумах здійснюють заміри якості атмосферного повітря через задимлення.
Фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб радять не виходити з дому та зачинити вікна.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.
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то, що ми робимо в курській області? комендатури відкриваємо і годуємо лаптєй та манкуртів за свій рахунок?
Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
тепер, тільки зрозумів.
ми там не сіру зону, організували, для прикриття наших міст. ми там рейтинги зе!гундосу піднімали в очах здивованих буржуїв.
а, ну, раз так, нема питань.
можна відступати з курська, хайп вже зловлений, по максимуму. те, що хлопці полягли, то військова статистика. те, що покровськ, здамо, то сирський винен.
не треба перейматися.