Авиаудар по Сумам 30 августа: количество погибших увеличилось до двух человек (обновлено)
В больнице умерла женщина, получившая ранения в результате авиационного удара российских оккупантов по городу Сумы 30 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:45.
Прокуратура уточнила, что на предприятии под завалами обнаружили тело еще одной погибшей - 37-летней женщины.
"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По данным ОК "Північ", в результате российского удара были ранены десять человек.
В генпрокуратуре уточнили, что оккупанты атаковали предприятие, которое производит упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное.
Также в результате удара загорелся пожар, поэтому в Сумах осуществляют замеры качества атмосферного воздуха из-за задымления.
Специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики болезней советуют не выходить из дома и закрыть окна.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего начался пожар.
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то, що ми робимо в курській області? комендатури відкриваємо і годуємо лаптєй та манкуртів за свій рахунок?
Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
тепер, тільки зрозумів.
ми там не сіру зону, організували, для прикриття наших міст. ми там рейтинги зе!гундосу піднімали в очах здивованих буржуїв.
а, ну, раз так, нема питань.
можна відступати з курська, хайп вже зловлений, по максимуму. те, що хлопці полягли, то військова статистика. те, що покровськ, здамо, то сирський винен.
не треба перейматися.