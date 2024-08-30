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Авиаудар по Сумам 30 августа: количество погибших увеличилось до двух человек (обновлено)

Авіаційний удар по Сумах 30 серпня

В больнице умерла женщина, получившая ранения в результате авиационного удара российских оккупантов по городу Сумы 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:45.

Прокуратура уточнила, что на предприятии под завалами обнаружили тело еще одной погибшей - 37-летней женщины.

"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Північ", в результате российского удара были ранены десять человек.

Также смотрите: Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, возник пожар, ранены 9 человек. ФОТО (обновлено)

В генпрокуратуре уточнили, что оккупанты атаковали предприятие, которое производит упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное.

Также в результате удара загорелся пожар, поэтому в Сумах осуществляют замеры качества атмосферного воздуха из-за задымления.

Специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики болезней советуют не выходить из дома и закрыть окна.

Смотрите: Оккупанты ударили КАБами по частному сектору на Сумщине, одна погибшая и 6 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего начался пожар.

Автор: 

обстрел (27016) Сумы (1106)


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Шкода жінку. І скільки їх - дітей, жінок, літніх людей, що вбили "прості" руцьки? Тисячі? Десятки тисяч? Всі росіяни вороги і їх треба нищити без жалю
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30.08.2024 11:09 Ответить
авіа удар, це авіа бомби? тобто, запущені з літака, який туди залетів?
то, що ми робимо в курській області? комендатури відкриваємо і годуємо лаптєй та манкуртів за свій рахунок?
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30.08.2024 11:17 Ответить
Для КАБов самолетам не надо залетать, с территории РФ пускают.
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30.08.2024 11:21 Ответить
Максимальної відстань влучання - 70 км, але зазвичай іде мова про відстань у 40-50 км.

Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
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30.08.2024 11:27 Ответить
И? Самолеты как бы по воздуху летают, а не по земле ездят... Их нечем там сбивать, прикрытия ПВО нету никакого.
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30.08.2024 11:29 Ответить
ааа....
тепер, тільки зрозумів.
ми там не сіру зону, організували, для прикриття наших міст. ми там рейтинги зе!гундосу піднімали в очах здивованих буржуїв.
а, ну, раз так, нема питань.
можна відступати з курська, хайп вже зловлений, по максимуму. те, що хлопці полягли, то військова статистика. те, що покровськ, здамо, то сирський винен.
не треба перейматися.
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30.08.2024 12:26 Ответить
Таки нема. Щось наче збивають, але прильотів по місту та області за ці три тижні в рази побільшало
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30.08.2024 12:33 Ответить
Літак може скидати керовані бомби за 70 км від цілі.
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30.08.2024 11:26 Ответить
Як зазначив Сирський, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км.
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30.08.2024 11:29 Ответить
 
 