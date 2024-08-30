Авиаудар по Сумам 30 августа: количество погибших увеличилось до двух человек (обновлено)

В больнице умерла женщина, получившая ранения в результате авиационного удара российских оккупантов по городу Сумы 30 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:45.

Прокуратура уточнила, что на предприятии под завалами обнаружили тело еще одной погибшей - 37-летней женщины.

"От полученных ранений во время авиаудара по г. Сумы 30 августа 2024 48-летняя женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Північ", в результате российского удара были ранены десять человек.

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В генпрокуратуре уточнили, что оккупанты атаковали предприятие, которое производит упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное.

Также в результате удара загорелся пожар, поэтому в Сумах осуществляют замеры качества атмосферного воздуха из-за задымления.

Специалисты Сумского областного центра контроля и профилактики болезней советуют не выходить из дома и закрыть окна.

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Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего начался пожар.