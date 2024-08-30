Враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, возник пожар, ранены 9 человек. ФОТО (обновлено)

Сегодня ночью, 30 августа оккупанты нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Начальник Сумской ОГА Александр Дрозденко уточнил, что удар нанесен по северной части города.

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Предварительно девять человек получили ранения в результате авиаудара по предприятию, сообщили в облпрокуратуре.

"По данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.



