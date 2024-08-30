Ворог вдарив по підприємству у Сумах, через пожежу мешканців просять зачинити вікна

У ніч проти 30 серпня російські військові атакували цивільну інфраструктуру в Сумах, через що почалася пожежа. Мешканців просять не відкривати вікна та не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.

Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

За даними обласної прокуратури, під удар потрапило одне з підприємств у Сумах. Унаслідок атаки постраждало 9 осіб.

Як повідомлялося, у ніч на 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми. Через це частина міста залишилися без світла та газу.