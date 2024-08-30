Ліквідовано масштабну пожежу, спричинену ворожим авіаційним ударом по Сумах: 2 людини загинули, ще 13 травмовані. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум вночі 30 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МВС.

Як зазначається, ліквідація пожежі площею більш ніж 2000 кв. м тривала понад 12 годин.

Загалом на місці події працювало 80 людей особового складу та 22 одиниці пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки в тому числі для проведення висотних робіт, підвозу води.



Проводиться розбір завалів, щоб унеможливити ризики виникнення повторних займань.



У МВС додали, що внаслідок удару 2 людини загинули, ще 13 травмовані.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 30 серпня окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.









