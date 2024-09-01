Унаслідок ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині один водій загинув, ще чотири поранені. Вночі та зранку на прикордонні пролунало 47 вибухів. ФОТО

Увечері 31 серпня окупанти вдарили ракетою по колоні зерновозів у Сумському районі, вночі та зранку 1 вересня здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА та Сумську обласну прокуратуру.

Як зазначили в ОВА, обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська громади.

Ракетний удар по колоні зерновозів

Так, по Верхньосироватській громаді росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, четверо – зазнали поранень.

За даними облпрокуратури, 31 серпня 2024 року близько 20:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

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Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти.

Обстріли прикордонних громад

Великописарівська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вели артилерійський обстріл (11 вибухів).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи), також ворог бив з мінометів (15 вибухів).

Глухівська громада: росіяни здійснили авіаудар КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).

Середино-Будська громада: авіаудар FPV-дроном (2 вибухи).

Юнаківська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог здійснив пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

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