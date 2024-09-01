УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12464 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 322 19

Унаслідок ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині один водій загинув, ще чотири поранені. Вночі та зранку на прикордонні пролунало 47 вибухів. ФОТО

Увечері 31 серпня окупанти вдарили ракетою по колоні зерновозів у Сумському районі, вночі та зранку 1 вересня здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА та Сумську обласну прокуратуру.

Як зазначили в ОВА, обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська громади.

Ракетний удар по колоні зерновозів

Так, по Верхньосироватській громаді росіяни завдали ракетного удару, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, четверо – зазнали поранень.

Ракетний удар по зерновозах на Сумщині

За даними облпрокуратури, 31 серпня 2024 року близько 20:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

Читайте: Одна людина загинула й чотири травмовані внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині

Ракетний удар по зерновозах на Сумщині

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти.

Обстріли прикордонних громад

  • Великописарівська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: росіяни вели артилерійський обстріл (11 вибухів).
  • Білопільська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи), також ворог бив з мінометів (15 вибухів).
  • Глухівська громада: росіяни здійснили авіаудар КАБ (4 вибухи).
  • Есманьська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: авіаудар FPV-дроном (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог здійснив пуск авіабомби КАБ (1 вибух).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 2 людини загинули, 17 поранено, серед них малолітня дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Ох вже ці колони... Йде війна, які ***** колони, тим більше у ворога під носом?! І взагалі, колони на дорогах завжди є провокаторами ДТП.
показати весь коментар
01.09.2024 10:53
+17
..колоною , в прифронтовій зоні
показати весь коментар
01.09.2024 10:54
+8
Ну да, тут за одиночными машинами дронами охотятся... Идиоты, одним словом.
показати весь коментар
01.09.2024 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох вже ці колони... Йде війна, які ***** колони, тим більше у ворога під носом?! І взагалі, колони на дорогах завжди є провокаторами ДТП.
показати весь коментар
01.09.2024 10:53 Відповісти
..колоною , в прифронтовій зоні
показати весь коментар
01.09.2024 10:54 Відповісти
Ну да, тут за одиночными машинами дронами охотятся... Идиоты, одним словом.
показати весь коментар
01.09.2024 11:07 Відповісти
Так в тому і справа, що такі колони не тільки зерно возять. Тільки чому колоною і такою щільною?
показати весь коментар
01.09.2024 11:14 Відповісти
"чому колоною", питаєте?
Патамушта начальство пріказало!
показати весь коментар
01.09.2024 11:31 Відповісти
Мало того, вночі!!! Мало того, зупинились кави попити... Ну це просто якийся безсмертний треш.
показати весь коментар
01.09.2024 12:22 Відповісти
Згоден що возять не тільки зерно але там безпекова складова повинна бути ,хоча бардака всюди за гланди. Нас колись купу бензовозів пригнали на розвантаження, та ми кипиш підняли та дали команду розповзтись по району і потім по одному бензовозу розвантажували. Хоча потім приліт був, якась **** злила, добре що не влучили За хлопців сум , підари поздоровили з Днем далекобійника (((
показати весь коментар
01.09.2024 12:58 Відповісти
Сподіваємось, що колони зерновозів на окупованих також під прицілом?
показати весь коментар
01.09.2024 10:56 Відповісти
Вот кстати видео с дрона https://x.com/i/status/1830148327687483622
показати весь коментар
01.09.2024 10:58 Відповісти
от нахрена колонами їздити, це ж явно ціль для атаки!!
показати весь коментар
01.09.2024 11:16 Відповісти
https://www.facebook.com/kordonmedia?__cft__[0]=AZVaZ_rWnhv0-2xD5MOypTsSb4_zlsPVM6FYFk1PraCPvdyGdAmPRM7ddyjiYmAhKzKXrrYMQUPlL0V8taHSSs_UBcmxNCHpi8eT2Kz9zsV2uuHDRGYiy84Yh5LdLRLn9ZbVOoehGMng919nCxeV6erRFSOptlCGSQgq5we2kl3zJ0XBUL8oT-KtJ9OEiS8yEuVGV3GCuPtH6iM8JtuzK9cC&__tn__=-UC%2CP-R Кордон.Медіа

https://www.facebook.com/kordonmedia/posts/pfbid031vvsAFqqayHNv3AX5inMvDcMXrNrpX8dPtGETHmQ7Nj4dbNfJyC5G4A161pohn9cl?__cft__[0]=AZVaZ_rWnhv0-2xD5MOypTsSb4_zlsPVM6FYFk1PraCPvdyGdAmPRM7ddyjiYmAhKzKXrrYMQUPlL0V8taHSSs_UBcmxNCHpi8eT2Kz9zsV2uuHDRGYiy84Yh5LdLRLn9ZbVOoehGMng919nCxeV6erRFSOptlCGSQgq5we2kl3zJ0XBUL8oT-KtJ9OEiS8yEuVGV3GCuPtH6iM8JtuzK9cC&__tn__=%2CO%2CP-R 9 мин. ·

Це 24 цивільні вантажівки у Верхньосироватській громаді по яким росіяни вчора вдарили ракетою та касетами.

Сталося це 31 серпня, о пів на девʼяту вечора, водії тільки збиралися вечеряти. А потім фури мали завантажити зерном.

23-річний водій загинув. Він тільки нещодавно почав тут працювати. Ще четверо далекобійників поранені, вони знаходяться у лікарні.

Одна вантажівка повністю вигоріла, всі інші побиті уламками.
показати весь коментар
01.09.2024 11:35 Відповісти
То не далекобійники. То фіроводятли зернові. Там до дальнобою дуже далеко, як по поводженню на дорозі, так і у відношенні до інших водіїв. У цього люду геть відсутня водійська солідарність та повага. Багато з них нещодавно пересіли з КАМАЗІВ на потужні авто і навалюють на всі гроші.
показати весь коментар
01.09.2024 12:26 Відповісти
Хватіт врать. Артюх доповів Зе про зменшення обстрілів Сумщини - спасіба за Курську операцію
показати весь коментар
01.09.2024 11:36 Відповісти
Влаштували на перехресті тирло. Чекали вантаж. А кацапи вирішили, що то військова колона, так як обстріл був не аби який. Дивно, що тільки тільки оди загинув. Хто залишиться в професії, більше в колони не ставатиме.
показати весь коментар
01.09.2024 11:41 Відповісти
"старший колони" має отримати пзди.. якщо живий..
показати весь коментар
01.09.2024 11:59 Відповісти
Совдепія ще не викорінена --- колони і стройовий крок .
показати весь коментар
01.09.2024 12:27 Відповісти
Вибачте, за 2,5 роки дебілів не зменшилось.
показати весь коментар
01.09.2024 12:30 Відповісти
Я *******, вибухи чув, у місті біло гучно, арвнці дізнався - ці, вибачте, водії зібралися натовпом і не вигадали нічого кращого, ніж забухати... ну, скільки лікувати - колона, розвідка кацапів, прильот.. мало?
показати весь коментар
01.09.2024 18:07 Відповісти
Як же ви заї*али з цими колонами! Ви, коли-небудь, почнете вчитись на власних помилках?
показати весь коментар
01.09.2024 22:01 Відповісти
 
 