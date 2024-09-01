РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11853 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 322 19

В результате ракетного удара по колонне зерновозов на Сумщине один водитель погиб, еще четыре ранены. Ночью и утром на пограничном прогремело 47 взрывов. ФОТО

Вечером 31 августа оккупанты ударили ракетой по колонне зерновозов в Сумском районе, ночью и утром 1 сентября совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА и Сумскую областную прокуратуру.

Как отметили в ОВА, обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Верхнесыроватская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская громады.

Ракетный удар по колонне зерновозов

Так, по Верхнесыроватской громаде россияне нанесли ракетный удар, в результате чего один гражданский человек погиб, четверо - получили ранения.

Ракетний удар по зерновозах на Сумщині

По данным облпрокуратуры, 31 августа 2024 года около 20:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

Также читайте: Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетного удара РФ по Сумщине

Ракетний удар по зерновозах на Сумщині

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждения около 20-ти.

Обстрелы приграничных громад

  • Великописаревская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Белопольская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), также враг бил из минометов (15 взрывов).
  • Глуховская громада: россияне осуществили авиаудар КАБ (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: минометный обстрел (7 взрывов).
  • Середино-Будская громада: авиаудар FPV-дроном (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
  • Новослободская громада: враг осуществил пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 2 человека погибли, еще 17 ранены, среди них малолетний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Ох вже ці колони... Йде війна, які ***** колони, тим більше у ворога під носом?! І взагалі, колони на дорогах завжди є провокаторами ДТП.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:53
+17
..колоною , в прифронтовій зоні
показать весь комментарий
01.09.2024 10:54
+8
Ну да, тут за одиночными машинами дронами охотятся... Идиоты, одним словом.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох вже ці колони... Йде війна, які ***** колони, тим більше у ворога під носом?! І взагалі, колони на дорогах завжди є провокаторами ДТП.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:53 Ответить
..колоною , в прифронтовій зоні
показать весь комментарий
01.09.2024 10:54 Ответить
Ну да, тут за одиночными машинами дронами охотятся... Идиоты, одним словом.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:07 Ответить
Так в тому і справа, що такі колони не тільки зерно возять. Тільки чому колоною і такою щільною?
показать весь комментарий
01.09.2024 11:14 Ответить
"чому колоною", питаєте?
Патамушта начальство пріказало!
показать весь комментарий
01.09.2024 11:31 Ответить
Мало того, вночі!!! Мало того, зупинились кави попити... Ну це просто якийся безсмертний треш.
показать весь комментарий
01.09.2024 12:22 Ответить
Згоден що возять не тільки зерно але там безпекова складова повинна бути ,хоча бардака всюди за гланди. Нас колись купу бензовозів пригнали на розвантаження, та ми кипиш підняли та дали команду розповзтись по району і потім по одному бензовозу розвантажували. Хоча потім приліт був, якась **** злила, добре що не влучили За хлопців сум , підари поздоровили з Днем далекобійника (((
показать весь комментарий
01.09.2024 12:58 Ответить
Сподіваємось, що колони зерновозів на окупованих також під прицілом?
показать весь комментарий
01.09.2024 10:56 Ответить
Вот кстати видео с дрона https://x.com/i/status/1830148327687483622
показать весь комментарий
01.09.2024 10:58 Ответить
от нахрена колонами їздити, це ж явно ціль для атаки!!
показать весь комментарий
01.09.2024 11:16 Ответить
https://www.facebook.com/kordonmedia?__cft__[0]=AZVaZ_rWnhv0-2xD5MOypTsSb4_zlsPVM6FYFk1PraCPvdyGdAmPRM7ddyjiYmAhKzKXrrYMQUPlL0V8taHSSs_UBcmxNCHpi8eT2Kz9zsV2uuHDRGYiy84Yh5LdLRLn9ZbVOoehGMng919nCxeV6erRFSOptlCGSQgq5we2kl3zJ0XBUL8oT-KtJ9OEiS8yEuVGV3GCuPtH6iM8JtuzK9cC&__tn__=-UC%2CP-R Кордон.Медіа

https://www.facebook.com/kordonmedia/posts/pfbid031vvsAFqqayHNv3AX5inMvDcMXrNrpX8dPtGETHmQ7Nj4dbNfJyC5G4A161pohn9cl?__cft__[0]=AZVaZ_rWnhv0-2xD5MOypTsSb4_zlsPVM6FYFk1PraCPvdyGdAmPRM7ddyjiYmAhKzKXrrYMQUPlL0V8taHSSs_UBcmxNCHpi8eT2Kz9zsV2uuHDRGYiy84Yh5LdLRLn9ZbVOoehGMng919nCxeV6erRFSOptlCGSQgq5we2kl3zJ0XBUL8oT-KtJ9OEiS8yEuVGV3GCuPtH6iM8JtuzK9cC&__tn__=%2CO%2CP-R 9 мин. ·

Це 24 цивільні вантажівки у Верхньосироватській громаді по яким росіяни вчора вдарили ракетою та касетами.

Сталося це 31 серпня, о пів на девʼяту вечора, водії тільки збиралися вечеряти. А потім фури мали завантажити зерном.

23-річний водій загинув. Він тільки нещодавно почав тут працювати. Ще четверо далекобійників поранені, вони знаходяться у лікарні.

Одна вантажівка повністю вигоріла, всі інші побиті уламками.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:35 Ответить
То не далекобійники. То фіроводятли зернові. Там до дальнобою дуже далеко, як по поводженню на дорозі, так і у відношенні до інших водіїв. У цього люду геть відсутня водійська солідарність та повага. Багато з них нещодавно пересіли з КАМАЗІВ на потужні авто і навалюють на всі гроші.
показать весь комментарий
01.09.2024 12:26 Ответить
Хватіт врать. Артюх доповів Зе про зменшення обстрілів Сумщини - спасіба за Курську операцію
показать весь комментарий
01.09.2024 11:36 Ответить
Влаштували на перехресті тирло. Чекали вантаж. А кацапи вирішили, що то військова колона, так як обстріл був не аби який. Дивно, що тільки тільки оди загинув. Хто залишиться в професії, більше в колони не ставатиме.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:41 Ответить
"старший колони" має отримати пзди.. якщо живий..
показать весь комментарий
01.09.2024 11:59 Ответить
Совдепія ще не викорінена --- колони і стройовий крок .
показать весь комментарий
01.09.2024 12:27 Ответить
Вибачте, за 2,5 роки дебілів не зменшилось.
показать весь комментарий
01.09.2024 12:30 Ответить
Я *******, вибухи чув, у місті біло гучно, арвнці дізнався - ці, вибачте, водії зібралися натовпом і не вигадали нічого кращого, ніж забухати... ну, скільки лікувати - колона, розвідка кацапів, прильот.. мало?
показать весь комментарий
01.09.2024 18:07 Ответить
Як же ви заї*али з цими колонами! Ви, коли-небудь, почнете вчитись на власних помилках?
показать весь комментарий
01.09.2024 22:01 Ответить
 
 