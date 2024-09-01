В результате ракетного удара по колонне зерновозов на Сумщине один водитель погиб, еще четыре ранены. Ночью и утром на пограничном прогремело 47 взрывов. ФОТО
Вечером 31 августа оккупанты ударили ракетой по колонне зерновозов в Сумском районе, ночью и утром 1 сентября совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА и Сумскую областную прокуратуру.
Как отметили в ОВА, обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Верхнесыроватская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская громады.
Ракетный удар по колонне зерновозов
Так, по Верхнесыроватской громаде россияне нанесли ракетный удар, в результате чего один гражданский человек погиб, четверо - получили ранения.
По данным облпрокуратуры, 31 августа 2024 года около 20:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.
В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителя ранены. Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждения около 20-ти.
Обстрелы приграничных громад
- Великописаревская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (11 взрывов).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), также враг бил из минометов (15 взрывов).
- Глуховская громада: россияне осуществили авиаудар КАБ (4 взрыва).
- Эсманьская громада: минометный обстрел (7 взрывов).
- Середино-Будская громада: авиаудар FPV-дроном (2 взрыва).
- Юнаковская громада: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
- Новослободская громада: враг осуществил пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
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Патамушта начальство пріказало!
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Це 24 цивільні вантажівки у Верхньосироватській громаді по яким росіяни вчора вдарили ракетою та касетами.
Сталося це 31 серпня, о пів на девʼяту вечора, водії тільки збиралися вечеряти. А потім фури мали завантажити зерном.
23-річний водій загинув. Він тільки нещодавно почав тут працювати. Ще четверо далекобійників поранені, вони знаходяться у лікарні.
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