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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 2 человека погибли, еще 17 ранены, среди них малолетний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 42 населенных пункта Сумщины. Всего зафиксировано 312 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате вражеских попаданий погибли два гражданских лица, еще 17 получили телесные повреждения, среди них 10-летний ребенок"

Кроме того, повреждены производственные и складские помещения предприятия, 19 многоквартирных домов, 14 частных домовладений, 11 автомобилей, три административных здания, объект инфраструктуры, три учебных заведения, пять магазинов, два гаража, станцию технического обслуживания, церковь, ангар предприятия и газопровод.

Также читайте: Враг за день обстрелял 13 громад Сумщины, один человек ранен

Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Наше прикордоння дуже сильно обстрілюють. Я знаю, що це взагалі не новина, тим більше, у зведення новин ці обстріли чомусь не потрапляють, максимум на сторінку місцевої військової адміністрації.

Великі сайти пишуть про обстріл школи у Глухові, а той факт, що місто щодня розбирає артилерія, і що дрони скидають гранати перехожим на голови і на машини уже просто на вулицях, - якось випадає із загальної уваги.

Але живі люди саме зараз дорізають останню худобу і за безцінь здають м'ясо, там де ще доїжджають перекупи.

Рвуться на городи під скидами, щоб добрати картоплю, а діти силою тягнуть у машину і намагаються вивезти.

Навіть у глибині області, за сто кілометрів від кордону, ставлять ціни на будинки по двадцять тисяч гривень, а їм пишуть, що все одно тут скоро все розбомбить росія.

Ми не на порозі, ми в розпалі величезної г
гуманітарної катастрофи. Ідеться про тисячі людей, сотні тисяч, яким напередодні зими просто нікуди їхати. Вибір у них - або загинути під руїнами власного дому, або бомжувати на вокзалах. Вони приречено обирають дім, це у більшості старики, вони не можуть знятися аби куди у невідомість.

Це якесь божевілля, у нас президент знімає командувачів військами після допису на фейсбуці, якась чи то депутатка, чи то божевільна, чи то два в одному має більшу владу над Генштабом, ніж головнокомандувач, а у цей час цілі села зносять з лиця землі, цілі області на межі фізичного знищення.
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31.08.2024 10:54 Ответить
Прикордоння, воно так далеко від столиці
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31.08.2024 11:14 Ответить
Хтось казав що захистимо область від обстрілів. Так і вийшло. Головне взяти кілька якихсь нікому не потрібних сіл.
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31.08.2024 12:33 Ответить
 
 