Последствия вражеских обстрелов Сумщины: 2 человека погибли, еще 17 ранены, среди них малолетний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 42 населенных пункта Сумщины. Всего зафиксировано 312 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате вражеских попаданий погибли два гражданских лица, еще 17 получили телесные повреждения, среди них 10-летний ребенок"

Кроме того, повреждены производственные и складские помещения предприятия, 19 многоквартирных домов, 14 частных домовладений, 11 автомобилей, три административных здания, объект инфраструктуры, три учебных заведения, пять магазинов, два гаража, станцию технического обслуживания, церковь, ангар предприятия и газопровод.

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