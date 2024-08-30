РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости Война
439 1

Враг за день обстрелял 13 громад Сумщины, один человек ранен

Ворог упродовж дня обстріляв 13 громад Сумщини, одна людина поранена

В течение пятницы, 30 августа, российские захватчики совершили 95 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 262 взрыва на территории 13 громад. Один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ, в результате чего один гражданский человек получил ранения. Также оккупанты наносили удары FPV-дронами и били из артиллерии;
  • Юнаковская громада: зафиксирована атака ударным БПЛА типа "Ланцет";
  • Краснопольская громада: россияне осуществили обстрел из артиллерии, минометный обстрел, сброс взрывчатки с БПЛА, обстрел из РСЗО, также осуществили ракетный удар;
  • Эсманская громада: враг бил из миномета, РСЗО, атаковал FPV-дроном;
  • Нижнесыроватская громада: враг нанес ракетный удар;
  • Путивльская громада: зафиксирован минометный обстрел;
  • Свеська громада: удар FPV-дроном;
  • Белопольская громада: враг совершил гранатометный обстрел и удар FPV-дроном;
  • Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, танковый обстрел, также враг атаковал FPV-дронами;
  • Дружбовская громада: россияне обстреляли громаду из артиллерии, ударили FPV- дроном;
  • Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ, ударили оккупанты также FPV-дроном;
  • Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном, минометный обстрел;
  • Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами и артиллерийский и минометный обстрелы.

Смотрите также: Последствия удара РФ по Глухову на Сумщине: повреждены образовательные учреждения, дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27036) Сумская область (3086)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це немає так бути!ЗСУ на території курської обл.на35км.як москалі обстрілюють Сумщину?...як???....
показать весь комментарий
31.08.2024 13:31 Ответить
 
 