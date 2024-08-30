Враг за день обстрелял 13 громад Сумщины, один человек ранен
В течение пятницы, 30 августа, российские захватчики совершили 95 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 262 взрыва на территории 13 громад. Один человек получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ, в результате чего один гражданский человек получил ранения. Также оккупанты наносили удары FPV-дронами и били из артиллерии;
- Юнаковская громада: зафиксирована атака ударным БПЛА типа "Ланцет";
- Краснопольская громада: россияне осуществили обстрел из артиллерии, минометный обстрел, сброс взрывчатки с БПЛА, обстрел из РСЗО, также осуществили ракетный удар;
- Эсманская громада: враг бил из миномета, РСЗО, атаковал FPV-дроном;
- Нижнесыроватская громада: враг нанес ракетный удар;
- Путивльская громада: зафиксирован минометный обстрел;
- Свеська громада: удар FPV-дроном;
- Белопольская громада: враг совершил гранатометный обстрел и удар FPV-дроном;
- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, танковый обстрел, также враг атаковал FPV-дронами;
- Дружбовская громада: россияне обстреляли громаду из артиллерии, ударили FPV- дроном;
- Шалигинская громада: пуск авиабомб КАБ, ударили оккупанты также FPV-дроном;
- Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном, минометный обстрел;
- Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами и артиллерийский и минометный обстрелы.
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ivan roman #593817
показать весь комментарий31.08.2024 13:31 Ответить Мне нравится 0
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