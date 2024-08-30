Последствия удара РФ по Глухову на Сумщине: повреждены образовательные учреждения, дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

30 августа российские захватчики ударили 6 КАБами по гражданской инфраструктуре Глухова на Сумщине. Повреждены три образовательных учреждения, ранена 77-летняя женщина.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 30 августа 2024 года около 04:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Глухова Шосткинского района, по предварительным данным, шесть КАБов.

В результате атаки оккупантов ранена 77-летняя женщина.

Также повреждены три образовательных учреждения, четыре многоквартирных жилых дома, местное предприятие, магазин, два учреждения, транспортные средства.

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