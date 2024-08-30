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Последствия удара РФ по Глухову на Сумщине: повреждены образовательные учреждения, дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

30 августа российские захватчики ударили 6 КАБами по гражданской инфраструктуре Глухова на Сумщине. Повреждены три образовательных учреждения, ранена 77-летняя женщина.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 30 августа 2024 года около 04:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Глухова Шосткинского района, по предварительным данным, шесть КАБов.

В результате атаки оккупантов ранена 77-летняя женщина.

Также повреждены три образовательных учреждения, четыре многоквартирных жилых дома, местное предприятие, магазин, два учреждения, транспортные средства.

Также читайте: Последствия удара войск РФ по Глухову: 14-летний мальчик умер в больнице, 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129) школа (3015) Глухов (35) КАБ (356)


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Ну, и шо поменялось, после атаки на Курскую область, кацапы прекратили кабами лупить по Харькову и Сумщине?
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30.08.2024 16:04 Ответить
Змінилося - стало набагато гірше
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30.08.2024 16:35 Ответить
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ППО?
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30.08.2024 16:07 Ответить
.....у Вєрховного Зєлєнского , підопічного дермака, - усьо в порядке - патужно і незламно!!!..
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30.08.2024 16:12 Ответить
 
 