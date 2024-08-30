Наслідки удару РФ по Глухову на Сумщині: пошкоджено освітні заклади, будинки, поранена жінка. ФОТОрепортаж

30 серпня російські загарбники вдарили 6 КАБами по цивільній інфраструктурі Глухова на Сумщині. Пошкоджено три освітні заклади, поранено 77-річну жінку.

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 30 серпня 2024 року близько 04:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Глухова Шосткинського району, за попередніми даними, шість КАБів.

Унаслідок атаки окупантів поранено 77-річну жінку.

Також пошкоджено три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.

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