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Наслідки удару РФ по Глухову на Сумщині: пошкоджено освітні заклади, будинки, поранена жінка. ФОТОрепортаж

30 серпня російські загарбники вдарили 6 КАБами по цивільній інфраструктурі Глухова на Сумщині. Пошкоджено три освітні заклади, поранено 77-річну жінку. 

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 30 серпня 2024 року близько 04:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Глухова Шосткинського району, за попередніми даними, шість КАБів.

Унаслідок атаки окупантів поранено 77-річну жінку.

Також пошкоджено три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару військ РФ по Глухову: 14-річний хлопчик помер у лікарні, 12 поранених. ФОТОрепортаж 

Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня
Окупанти вдарили по школі в Глухові на Сумщині 30 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) школа (2209) Глухів (36) КАБ (357)


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Ну, и шо поменялось, после атаки на Курскую область, кацапы прекратили кабами лупить по Харькову и Сумщине?
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30.08.2024 16:04 Відповісти
Змінилося - стало набагато гірше
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30.08.2024 16:35 Відповісти
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ППО?
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30.08.2024 16:07 Відповісти
.....у Вєрховного Зєлєнского , підопічного дермака, - усьо в порядке - патужно і незламно!!!..
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30.08.2024 16:12 Відповісти
 
 