Наслідки удару РФ по Глухову на Сумщині: пошкоджено освітні заклади, будинки, поранена жінка. ФОТОрепортаж
30 серпня російські загарбники вдарили 6 КАБами по цивільній інфраструктурі Глухова на Сумщині. Пошкоджено три освітні заклади, поранено 77-річну жінку.
Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 30 серпня 2024 року близько 04:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Глухова Шосткинського району, за попередніми даними, шість КАБів.
Унаслідок атаки окупантів поранено 77-річну жінку.
Також пошкоджено три освітні заклади, чотири багатоквартирні житлові будинки, місцеве підприємство, магазин, дві установи, транспортні засоби.
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alexandr shamov
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Оксана Фесенко #582011
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Nub Nubov #586380
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igor koval #550777
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