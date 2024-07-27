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Новости Фото Война
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Последствия удара войск РФ по Глухову: 14-летний мальчик скончался в больнице, 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг из РСЗО ударил по центру Глухова на Сумщине, погиб 14-летний мальчик, еще 12 человек ранены - начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 июля 2024 года около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района.

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Удар РФ по Глухову
Удар РФ по Глухову
Удар РФ по Глухову
Удар РФ по Глухову
Удар РФ по Глухову

В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 12 человек, среди которых 6 детей, ранены.

Повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские военные обстреляли центр Глухова на Сумщине, женщина и ребенок в тяжелом состоянии.

Автор: 

обстрел (27107) Сумская область (3115) жертва (298) Глухов (35)


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Стефанчук+корнієко з моноШоблом з ВРУ, уже глибоко зхвильовані, чи у них, КАНІКУЛИ + відгули?? Вони ж, паХАРІ …
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27.07.2024 16:41 Ответить
не відволікай потужних. літо закінчується - пляжі неналежані
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27.07.2024 16:47 Ответить
Янсур анабой!
Діточок вже сотні янголів(((
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27.07.2024 17:12 Ответить
Жодного дня не проходить що б рашиська злочина орда не воювала з мирним населенням, за що загинула дитина? невже ніхто не зупинить бісноватого рашиського виродка який живе ментально в саередньовіччі.
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27.07.2024 17:22 Ответить
Здохни , клята москальня і кремлівський вилупок🤬
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27.07.2024 17:53 Ответить
Треба було готуватись не до шашликів, а до захисту України і українських дітей.
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27.07.2024 18:36 Ответить
Бідолашна дитинка..
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27.07.2024 23:03 Ответить
Кляті кацапи.
Світла пам'ять дитині
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28.07.2024 01:59 Ответить
 
 