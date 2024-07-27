Последствия удара войск РФ по Глухову: 14-летний мальчик скончался в больнице, 12 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг из РСЗО ударил по центру Глухова на Сумщине, погиб 14-летний мальчик, еще 12 человек ранены - начато производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 июля 2024 года около 12:40 враг из реактивной системы залпового огня ударил по центру г. Глухов Шосткинского района.

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В результате обстрела погиб 14-летний мальчик - он умер в больнице. Еще 12 человек, среди которых 6 детей, ранены.

Повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин, транспортные средства.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что российские военные обстреляли центр Глухова на Сумщине, женщина и ребенок в тяжелом состоянии.