Российские военные обстреляли центр Глухова в Сумской области, женщина и ребенок в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО
Днем 27 июля армия РФ обстреляли центр Глухова Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщила председатель Глуховской общины Надежда Вайло.
"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - подросток 14 лет", - уточнила Вайло.
Также она добавила, что в городе зафиксированы разрушения инфраструктуры.
По словам местных, в результате обстрела повреждены автомобили, торговые заведения и жилые дома.
По информации Сумской ОВА, в городе раздалось по меньшей мере 12 взрывов. Враг применил реактивные системы залпового огня.
"В результате обстрела предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии", - отметили в ОВА.
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