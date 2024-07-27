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Российские военные обстреляли центр Глухова в Сумской области, женщина и ребенок в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО

Днем 27 июля армия РФ обстреляли центр Глухова Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщила председатель Глуховской общины Надежда Вайло.

"Информации о погибших горожанах пока нет, но есть люди в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - подросток 14 лет", - уточнила Вайло.

Также она добавила, что в городе зафиксированы разрушения инфраструктуры.

По словам местных, в результате обстрела повреждены автомобили, торговые заведения и жилые дома.

По информации Сумской ОВА, в городе раздалось по меньшей мере 12 взрывов. Враг применил реактивные системы залпового огня.

"В результате обстрела предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии", - отметили в ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские военные обстреляли центр Глухова в Сумской области, есть раненые и разрушения. ВИДЕО

обстрел (27107) Сумская область (3115) Глухов (35)


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Меня это одного бесит - "российские военные"? А может еще добавить "славные"?
Оккупанты! Рашисты! Лаптеногие! Кацапье! - вот правильные названия этого сброда.
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27.07.2024 15:02 Ответить
..треба на ключових місцях подібних міст-містечок ставити "стіл для прийому громадян", можна прямо на вулиці і нехай цілодобово громадян приймають дермаки-татарови-бужанські-безумні-верещучки-стефанчуки-тищенки....
бо треба, щоб елітні зебіли були поближче до "всіх ми - президентів", навіть якщо ті президенти лохонулися з нашим спільним Вироком-2019 і обрали ніЯке зелене закомплексоване-тупе-сцикливе лайно, яке без ходунків - дермака кроку не здатне ступити і притомного слова сказати без телесуфлера...
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27.07.2024 15:10 Ответить
тварюки, що вам у Глухові... не дивуйтеся відповідям
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27.07.2024 15:44 Ответить
Військові без наказу з автомату не почнуть стріляти у бік кацапстану.
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27.07.2024 19:42 Ответить
А ответочку прислать, не?
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27.07.2024 15:45 Ответить
Чим ?
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27.07.2024 19:41 Ответить
 
 