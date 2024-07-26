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Новости Война
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Оккупанты совершили 16 обстрелов Сумщины в течение дня: под огнем оказались шесть громад

Окупанти здійснили 16 обстрілів Сумщини впродовж дня: під вогнем опинились шість громад

В течение дня пятницы, 26 июля, российские захватчики 16 раз обстреляли приграничные громады Сумщины. В области прозвучало 69 взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Эсманская громада: с территории РФ осуществлен обстрел с использованием FPV-дронов;
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии и минометов;
  • Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии;
  • Юнаковская громада: оккупанты осуществили пуск с самолета 5 неуправляемых авиационных ракет, сбросили взрывчатку с БПЛА и осуществили обстрел с использованием FPV-дронов;
  • На территорию Великописаревской громады враг сбросил 17 мин;
  • Шалыгинская громада: был обстрел из минометов.

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обстрел (26835) Сумская область (2981)


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