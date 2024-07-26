Оккупанты совершили 16 обстрелов Сумщины в течение дня: под огнем оказались шесть громад
В течение дня пятницы, 26 июля, российские захватчики 16 раз обстреляли приграничные громады Сумщины. В области прозвучало 69 взрывов.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Эсманская громада: с территории РФ осуществлен обстрел с использованием FPV-дронов;
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии и минометов;
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии;
- Юнаковская громада: оккупанты осуществили пуск с самолета 5 неуправляемых авиационных ракет, сбросили взрывчатку с БПЛА и осуществили обстрел с использованием FPV-дронов;
- На территорию Великописаревской громады враг сбросил 17 мин;
- Шалыгинская громада: был обстрел из минометов.
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