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Новини Війна
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Ворог упродовж дня обстріляв 13 громад Сумщини, одна людина поранена

Ворог упродовж дня обстріляв 13 громад Сумщини, одна людина поранена

Упродовж дня п'ятниці, 30 серпня, російські загабники здійснили 95 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 262 вибухи на території 13 громад. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ внаслідок чого одна цивільна людина дістала поранення. Також окупанти завдавали ударів FPV-дронами та били з артилерії;
  • Юнаківська громада: зафіксована атака ударним БПЛА типу "Ланцет";
  • Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії, мінометний обстріл, скидання вибухівки з БПЛА, обстріл із РСЗВ, також здійснили ракетний удар;
  • Есманьська громада: ворог бив з міномета, РСЗВ, атакував FPV-дроном;
  • Нижньосироватська громада: ворог здійснив ракетний удар;
  • Путивльська громада: зафіксовано мінометний обстріл;
  • Свеська громада: удар FPV-дроном;
  • Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл та удар FPV-дроном;
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл, танковий обстріл, також ворог атакував FPV-дронами;
  • Дружбівська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії, вдарили FPV- дроном;
  • Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ, вдарили окупанти також FPV- дроном;
  • Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном, мінометний обстріл;
  • Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами та артилерійський та мінометний обстріли.

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обстріл (28339) Сумська область (3609)


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Це немає так бути!ЗСУ на території курської обл.на35км.як москалі обстрілюють Сумщину?...як???....
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31.08.2024 13:31 Відповісти
 
 