Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 2 людини загинули, 17 поранено, серед них малолітня дитина. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 42 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 312 ударів з різних видів зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдіомили у поліції Сумської області
"Унаслідок ворожих влучань загинуло дві цивільні особи, ще 17 дістали тілесні ушкодження, серед них 10-річна дитина"
Крім того, пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, 19 багатоквартирних будинків, 14 приватних домоволодінь, 11 автомобілів, три адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури, три навчальні заклади, п`ять магазинів, два гаражі, станцію технічного обслуговування, церкву, ангар підприємства та газопровід.
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Великі сайти пишуть про обстріл школи у Глухові, а той факт, що місто щодня розбирає артилерія, і що дрони скидають гранати перехожим на голови і на машини уже просто на вулицях, - якось випадає із загальної уваги.
Але живі люди саме зараз дорізають останню худобу і за безцінь здають м'ясо, там де ще доїжджають перекупи.
Рвуться на городи під скидами, щоб добрати картоплю, а діти силою тягнуть у машину і намагаються вивезти.
Навіть у глибині області, за сто кілометрів від кордону, ставлять ціни на будинки по двадцять тисяч гривень, а їм пишуть, що все одно тут скоро все розбомбить росія.
Ми не на порозі, ми в розпалі величезної г
гуманітарної катастрофи. Ідеться про тисячі людей, сотні тисяч, яким напередодні зими просто нікуди їхати. Вибір у них - або загинути під руїнами власного дому, або бомжувати на вокзалах. Вони приречено обирають дім, це у більшості старики, вони не можуть знятися аби куди у невідомість.
Це якесь божевілля, у нас президент знімає командувачів військами після допису на фейсбуці, якась чи то депутатка, чи то божевільна, чи то два в одному має більшу владу над Генштабом, ніж головнокомандувач, а у цей час цілі села зносять з лиця землі, цілі області на межі фізичного знищення.