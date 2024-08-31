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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 2 людини загинули, 17 поранено, серед них малолітня дитина. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 42 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 312 ударів з різних видів зброї. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдіомили у поліції Сумської області

"Унаслідок ворожих влучань загинуло дві цивільні особи, ще 17 дістали тілесні ушкодження, серед них 10-річна дитина"

Крім того, пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, 19 багатоквартирних будинків, 14 приватних домоволодінь, 11 автомобілів, три адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури, три навчальні заклади, п`ять магазинів, два гаражі, станцію технічного обслуговування, церкву, ангар підприємства та газопровід.

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Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область
Сумська область

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Наше прикордоння дуже сильно обстрілюють. Я знаю, що це взагалі не новина, тим більше, у зведення новин ці обстріли чомусь не потрапляють, максимум на сторінку місцевої військової адміністрації.

Великі сайти пишуть про обстріл школи у Глухові, а той факт, що місто щодня розбирає артилерія, і що дрони скидають гранати перехожим на голови і на машини уже просто на вулицях, - якось випадає із загальної уваги.

Але живі люди саме зараз дорізають останню худобу і за безцінь здають м'ясо, там де ще доїжджають перекупи.

Рвуться на городи під скидами, щоб добрати картоплю, а діти силою тягнуть у машину і намагаються вивезти.

Навіть у глибині області, за сто кілометрів від кордону, ставлять ціни на будинки по двадцять тисяч гривень, а їм пишуть, що все одно тут скоро все розбомбить росія.

Ми не на порозі, ми в розпалі величезної г
гуманітарної катастрофи. Ідеться про тисячі людей, сотні тисяч, яким напередодні зими просто нікуди їхати. Вибір у них - або загинути під руїнами власного дому, або бомжувати на вокзалах. Вони приречено обирають дім, це у більшості старики, вони не можуть знятися аби куди у невідомість.

Це якесь божевілля, у нас президент знімає командувачів військами після допису на фейсбуці, якась чи то депутатка, чи то божевільна, чи то два в одному має більшу владу над Генштабом, ніж головнокомандувач, а у цей час цілі села зносять з лиця землі, цілі області на межі фізичного знищення.
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31.08.2024 10:54 Відповісти
Прикордоння, воно так далеко від столиці
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31.08.2024 11:14 Відповісти
Хтось казав що захистимо область від обстрілів. Так і вийшло. Головне взяти кілька якихсь нікому не потрібних сіл.
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31.08.2024 12:33 Відповісти
 
 