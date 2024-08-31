Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: 2 людини загинули, 17 поранено, серед них малолітня дитина. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 42 населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 312 ударів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдіомили у поліції Сумської області

"Унаслідок ворожих влучань загинуло дві цивільні особи, ще 17 дістали тілесні ушкодження, серед них 10-річна дитина"

Крім того, пошкоджено виробничі та складські приміщення підприємства, 19 багатоквартирних будинків, 14 приватних домоволодінь, 11 автомобілів, три адміністративні будівлі, об’єкт інфраструктури, три навчальні заклади, п`ять магазинів, два гаражі, станцію технічного обслуговування, церкву, ангар підприємства та газопровід.

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