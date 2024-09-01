Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетного удара РФ по Сумщине

Сегодня вечером, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из громад Сумского района.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетного удара один человек погиб и четыре - травмированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны были бы быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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