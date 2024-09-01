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Один человек погиб и четыре травмированы в результате ракетного удара РФ по Сумщине

Обстріли Сумщини

Сегодня вечером, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из громад Сумского района.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате ракетного удара один человек погиб и четыре - травмированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны были бы быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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обстрел (27043) Сумская область (3086)


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ЗМІ https://www.unian.net/russianworld/sergey-lavrov-kislica-nameknul-na-smert-glavy-mid-rf-12743985.html повідомляють про смерть "министра иностранных дел" рашистської пітьми Сєргєя Лаврова (https://x.com/_thin_red_line_/status/1829987479904256247?t=XhWqm9QuKPLxOTPzfRvu3g&s=19 Калантаряна ).
З цим "Ріббентропом" новітньої історії пов'язані всі злочини, скоєні проти України і українців путінською росією.
Із ним у небуття йде цілий пласт рашистської дипломатії.
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01.09.2024 00:12 Ответить
 
 