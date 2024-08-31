Одна людина загинула й чотири травмовані внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині
Сьогодні увечері, 31 серпня, ворог завдав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири - травмовані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, у результаті вибуху пошкоджено вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
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З цим "Ріббентропом" новітньої історії пов'язані всі злочини, скоєні проти України і українців путінською росією.
Із ним у небуття йде цілий пласт рашистської дипломатії.