УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10668 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
988 1

Одна людина загинула й чотири травмовані внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині

Обстріли Сумщини

Сьогодні увечері, 31 серпня, ворог завдав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири - травмовані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, у результаті вибуху пошкоджено вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по школі в Глухові на Сумщині, її знищено, - ОВА

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗМІ https://www.unian.net/russianworld/sergey-lavrov-kislica-nameknul-na-smert-glavy-mid-rf-12743985.html повідомляють про смерть "министра иностранных дел" рашистської пітьми Сєргєя Лаврова (https://x.com/_thin_red_line_/status/1829987479904256247?t=XhWqm9QuKPLxOTPzfRvu3g&s=19 Калантаряна ).
З цим "Ріббентропом" новітньої історії пов'язані всі злочини, скоєні проти України і українців путінською росією.
Із ним у небуття йде цілий пласт рашистської дипломатії.
показати весь коментар
01.09.2024 00:12 Відповісти
 
 