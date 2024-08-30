Рашисти вдарили по школі в Глухові на Сумщині, її знищено, - ОВА
Війська РФ завдали удару по Глухову на Сумщині, внаслідок чого знищено будівлю початкової школи.
Про це заявив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року", - розповів він.
У зв'язку із цим очільник області заявив, що на Сумщині зросла кількість російських обстрілів, тому в більшості шкіл області буде дистанційна форма навчання.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
володимир омельянов
показати весь коментар30.08.2024 15:22 Відповісти Мені подобається 6
Nub Nubov #586380
показати весь коментар30.08.2024 15:29 Відповісти Мені подобається 2
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар30.08.2024 15:45 Відповісти Мені подобається 0
роман #583809
показати весь коментар30.08.2024 15:50 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль