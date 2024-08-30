Рашисти вдарили по школі в Глухові на Сумщині, її знищено, - ОВА

Війська РФ завдали удару по Глухову на Сумщині, внаслідок чого знищено будівлю початкової школи.

Про це заявив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року", - розповів він.

У зв'язку із цим очільник області заявив, що на Сумщині зросла кількість російських обстрілів, тому в більшості шкіл області буде дистанційна форма навчання.

Читайте: Жителів прикордоння Сумщини закликають евакуюватися, - ОВА