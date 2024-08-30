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Новини Війна
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Рашисти вдарили по школі в Глухові на Сумщині, її знищено, - ОВА

РФ знищила школу в Глухові

Війська РФ завдали удару по Глухову на Сумщині, внаслідок чого знищено будівлю початкової школи.

Про це заявив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о четвертій годині ранку був нанесений удар по населеному пункту Глухів, по початковій школі. Теж знищено, на початку нового навчального року", - розповів він.

У зв'язку із цим очільник області заявив, що на Сумщині зросла кількість російських обстрілів, тому в більшості шкіл області буде дистанційна форма навчання.

Читайте: Жителів прикордоння Сумщини закликають евакуюватися, - ОВА

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609) школа (2205)


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Ось так ворог "привітав"дітей напередодні дня знань і хтось цих чортів називає армією ,це терористична варварська орда.
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30.08.2024 15:22 Відповісти
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ППО?
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30.08.2024 15:29 Відповісти
Так, вже три тижні дякуємо
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30.08.2024 15:45 Відповісти
а в Свеський громаді що за 40 км від Глухова зелена влада закрила саму нову школу в районі з бомбосховищем .
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30.08.2024 15:50 Відповісти
 
 