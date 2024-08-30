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Новости Война
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Рашисты ударили по школе в Глухове на Сумщине, она уничтожена, - ОВА

РФ знищила школу в Глухові

Войска РФ нанесли удар по Глухову на Сумщине, в результате чего уничтожено здание начальной школы.

Об этом заявил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в четыре часа утра был нанесен удар по населенному пункту Глухов, по начальной школе. Тоже уничтожено, в начале нового учебного года", - рассказал он.

В связи с этим глава области заявил, что на Сумщине возросло количество российских обстрелов, поэтому в большинстве школ области будет дистанционная форма обучения.

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Автор: 

обстрел (27016) Сумская область (3059) школа (3012)


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Ось так ворог "привітав"дітей напередодні дня знань і хтось цих чортів називає армією ,це терористична варварська орда.
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30.08.2024 15:22 Ответить
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ППО?
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30.08.2024 15:29 Ответить
Так, вже три тижні дякуємо
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30.08.2024 15:45 Ответить
а в Свеський громаді що за 40 км від Глухова зелена влада закрила саму нову школу в районі з бомбосховищем .
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30.08.2024 15:50 Ответить
 
 