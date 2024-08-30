Рашисты ударили по школе в Глухове на Сумщине, она уничтожена, - ОВА
Войска РФ нанесли удар по Глухову на Сумщине, в результате чего уничтожено здание начальной школы.
Об этом заявил глава ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в четыре часа утра был нанесен удар по населенному пункту Глухов, по начальной школе. Тоже уничтожено, в начале нового учебного года", - рассказал он.
В связи с этим глава области заявил, что на Сумщине возросло количество российских обстрелов, поэтому в большинстве школ области будет дистанционная форма обучения.
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володимир омельянов
показать весь комментарий30.08.2024 15:22 Ответить Мне нравится 6
Nub Nubov #586380
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Оксана Фесенко #582011
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роман #583809
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