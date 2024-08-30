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Жителей приграничья Сумщины призывают эвакуироваться, - ОВА

Сумщина

На сегодня, 30 августа, с приграничья Сумской области уже эвакуировались более 21 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Сумской области 183 населенных пункта определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в частности КАБы, от чего страдает мирное население этих громад.

"Обращаюсь к руководителям громад: сегодня нет времени на промедление, надо принимать конкретные решения и эвакуировать людей. Есть громады, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять тех, кто нуждается в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется", - отметил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

В частности, как сообщили в Роменской РВА, их громады на сегодня готовы предоставить жителям приграничья 67 домов для поселения. По состоянию на сейчас на Роменщине уже приняли 3 семьи с детьми и готовятся поселить еще 5 семей.

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Также сообщается, что для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий. Соответствующее решение принято согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

В штабах, людям, которые выехали или планируют выезжать, предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных громадах с учетом их профессионального и личного опыта.

Отмечается, что жители Сумщины, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя громады или старосты населенного пункта.

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Автор: 

Сумская область (3059) эвакуация (2068)


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Потужно, чи незламно - хто знає?
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30.08.2024 14:37 Ответить
потужно , 3 родини переселили 5 готуються переселити задіяно 350 чиновників ..
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30.08.2024 15:06 Ответить
Сумні асоціації🤔
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30.08.2024 15:00 Ответить
влада пдступно мухлює і не об'являє стан війни. адже у цьму випадку не прийдеться нікого закликати, а діють військові накази і розпорядження.
в даному випадку - обовєязкове інтернування.
куди? хоча б у Закарпаття, бо мад'ярів ***** не обстрілює.
скільки сотен тисяч українських дітей і підлітків залишилося на окупованих теріторіях і яких окупанти обовєязково використають проти України. це злочин влади. за що чиновники СНБО отримують заробітну плату?
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30.08.2024 15:00 Ответить
Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ППО?
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30.08.2024 15:27 Ответить
..чи не дешевше буде замінити "шістірку "патужних манагерів" тупорилого-неповносправного пересідєнта та його стрЬомного опікуна-секретута дермака..?
- чи дебіли з секти 73% й досі беззастережно закохані у порожнє місце, голого короля Зе..?
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30.08.2024 15:53 Ответить
 
 