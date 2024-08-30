Жителей приграничья Сумщины призывают эвакуироваться, - ОВА

На сегодня, 30 августа, с приграничья Сумской области уже эвакуировались более 21 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Сумской области 183 населенных пункта определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в частности КАБы, от чего страдает мирное население этих громад.

"Обращаюсь к руководителям громад: сегодня нет времени на промедление, надо принимать конкретные решения и эвакуировать людей. Есть громады, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять тех, кто нуждается в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовлено жилье для тех, кто эвакуируется", - отметил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

В частности, как сообщили в Роменской РВА, их громады на сегодня готовы предоставить жителям приграничья 67 домов для поселения. По состоянию на сейчас на Роменщине уже приняли 3 семьи с детьми и готовятся поселить еще 5 семей.

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Также сообщается, что для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий. Соответствующее решение принято согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

В штабах, людям, которые выехали или планируют выезжать, предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных громадах с учетом их профессионального и личного опыта.

Отмечается, что жители Сумщины, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя громады или старосты населенного пункта.

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