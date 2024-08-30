Жителів прикордоння Сумщини закликають евакуюватися, - ОВА

На сьогодні, 30 серпня, з прикордоння Сумської області вже евакуювались понад 21 тисяча людей.

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Сумській області 183 населені пункти визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, зокрема КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.

"Звертаюсь до керівників громад: сьогодні немає часу на зволікання, треба приймати конкретні рішення і евакуювати людей. Є громади, які готові прийняти людей, готові надати помешкання і прийняти тих, хто потребує допомоги. Нас підтримують сусідні області, де підготовлене житло для тих, хто евакуюється", – зазначив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Зокрема, як повідомили у Роменській РВА, їхні громади на сьогодні готові надати жителям прикордоння 67 будинків для поселення. Станом на зараз на Роменщині вже прийняли 3 родини із дітьми і готуються поселити ще 5 сімей.

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Також повідомляється, що для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів. Відповідне рішення ухвалено згідно із постановою Кабінету Міністрів України.

У штабах, людям, які виїхали або планують виїздити, надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їхнього професійного та особистого досвіду.

Зазначається, що жителі Сумщини, які прийняли рішення виїздити у більш безпечні місця, про час і місце евакуації можуть дізнатись у керівника громади або ж старости населеного пункту.

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