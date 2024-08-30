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Наслідки російських ударів по Сумщині: 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби 29 серпня  російські війська обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, зафіксовано 271 удар з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Унаслідок влучань окупантів 4 цивільні особи зазнали поранення, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 8 приватних домоволодінь, 13 автомобілів різного типу, ангар підприємства, шиномонтаж, приміщення магазину та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили 78 обстрілів Сумщини протягом дня: троє людей дістали поранення

На Сумщині пошкоджено багатоквартирний будинок
Ворог бив по підприємству на Сумщині
Ворог завдав 271 удар по території Сумської області
Росіяни били по цивільгних об'їктах Сумьскої області
Знищення цивільної інфраструктури Сумської області
Ворог б'є по підприємствах Сумщини
Наслідки російських обстрілів Сумської області

Автор: 

обстріл (28339) Сумська область (3609)


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Сумщина дякує ***@нам які спланували "курську операцію", де прикриття з повітря, де ПВО?
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30.08.2024 13:39 Відповісти
 
 