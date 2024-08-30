Наслідки російських ударів по Сумщині: 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби 29 серпня російські війська обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, зафіксовано 271 удар з різних видів зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Унаслідок влучань окупантів 4 цивільні особи зазнали поранення, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 8 приватних домоволодінь, 13 автомобілів різного типу, ангар підприємства, шиномонтаж, приміщення магазину та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nub Nubov #586380
показати весь коментар30.08.2024 13:39 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль