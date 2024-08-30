Наслідки російських ударів по Сумщині: 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби 29 серпня російські війська обстріляли 45 населених пунктів Сумщини, зафіксовано 271 удар з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Унаслідок влучань окупантів 4 цивільні особи зазнали поранення, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 8 приватних домоволодінь, 13 автомобілів різного типу, ангар підприємства, шиномонтаж, приміщення магазину та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.

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