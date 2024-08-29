Росіяни здійснили 78 обстрілів Сумщини протягом дня: троє людей дістали поранення

29 серпня російські війська здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 198 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Краснопільська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (7 вибухів), обстріляли громаду з міномета (6 вибухів), артилерії (7 вибухів), здійснили скид з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Есманьська громада: ворог бив з міномета (5 вибухів), артилерії (7 вибухів), здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи), атакував FPV-дроном (1 вибух).

Миколаївська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Березівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), також росіяни били з міномета (10 вибухів), вдарили FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: артилерійський обстріл (15 вибухів), мінометний обстріл (17 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (13 вибухів), вів обстріл із РСЗВ (30 вибухів).

Свеська громада: пуск авіабомб КАБ (5 вибухів), здійснено обстріл зі ствольної артилерії (36 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни здійснили удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Миропільська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (11 вибухів), поранення отримали троє цивільних людей.

Дружбівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів), мінометів (2 вибухи), здійснили удар FPV - дроном (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (1 вибух),

Ямпільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи).

Ворожбянська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни били з міномета (11 вибухів).

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