Росіяни здійснили 78 обстрілів Сумщини протягом дня: троє людей дістали поранення
29 серпня російські війська здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 198 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (7 вибухів), обстріляли громаду з міномета (6 вибухів), артилерії (7 вибухів), здійснили скид з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух).
- Есманьська громада: ворог бив з міномета (5 вибухів), артилерії (7 вибухів), здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи), атакував FPV-дроном (1 вибух).
- Миколаївська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).
- Березівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), також росіяни били з міномета (10 вибухів), вдарили FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: артилерійський обстріл (15 вибухів), мінометний обстріл (17 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (13 вибухів), вів обстріл із РСЗВ (30 вибухів).
- Свеська громада: пуск авіабомб КАБ (5 вибухів), здійснено обстріл зі ствольної артилерії (36 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни здійснили удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
- Миропільська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (11 вибухів), поранення отримали троє цивільних людей.
- Дружбівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів), мінометів (2 вибухи), здійснили удар FPV - дроном (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (1 вибух),
- Ямпільська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи).
- Ворожбянська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
- Шалигинська громада: росіяни били з міномета (11 вибухів).
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