РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3640 посетителей онлайн
Новости Война
463 0

Россияне совершили 78 обстрелов Сумщины в течение дня: три человека получили ранения

Сумщина

29 августа российские войска совершили 78 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 198 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: россияне ударили FPV-дронами (7 взрывов), обстреляли громаду из миномета (6 взрывов), артиллерии (7 взрывов), осуществили сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: враг бил из миномета (5 взрывов), артиллерии (7 взрывов), совершил авиаудар КАБ (2 взрыва), атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
  • Николаевская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).
  • Березовская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).
  • Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), также россияне били из миномета (10 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (13 взрывов), вел обстрел из РСЗО (30 взрывов).
  • Свесская громада: пуск авиабомб КАБ (5 взрывов), осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне осуществили удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
  • Миропольская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (11 взрывов), ранения получили трое гражданских людей.
  • Дружбовская громада: россияне били из артиллерии (5 взрывов), минометов (2 взрыва), осуществили удар FPV - дроном (8 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (1 взрыв),
  • Ямпольская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва).
  • Ворожбянская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: россияне били из миномета (11 взрывов).

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранения получили 8 гражданских. ФОТО

Автор: 

обстрел (27016) Сумская область (3029)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 