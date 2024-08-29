Россияне совершили 78 обстрелов Сумщины в течение дня: три человека получили ранения

29 августа российские войска совершили 78 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 198 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Краснопольская громада: россияне ударили FPV-дронами (7 взрывов), обстреляли громаду из миномета (6 взрывов), артиллерии (7 взрывов), осуществили сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Эсманьская громада: враг бил из миномета (5 взрывов), артиллерии (7 взрывов), совершил авиаудар КАБ (2 взрыва), атаковал FPV-дроном (1 взрыв).

Николаевская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

Березовская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), также россияне били из миномета (10 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (15 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (13 взрывов), вел обстрел из РСЗО (30 взрывов).

Свесская громада: пуск авиабомб КАБ (5 взрывов), осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).

Юнаковская громада: россияне осуществили удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Миропольская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (11 взрывов), ранения получили трое гражданских людей.

Дружбовская громада: россияне били из артиллерии (5 взрывов), минометов (2 взрыва), осуществили удар FPV - дроном (8 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (1 взрыв),

Ямпольская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва).

Ворожбянская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).

Шалыгинская громада: россияне били из миномета (11 взрывов).

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