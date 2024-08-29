Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранения получили 8 гражданских. ФОТО
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 37 населенных пунктов Сумской области. Из-за вражеских обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
Всего зафиксировано 234 удара из различных видов оружия, поврежден 1 многоквартирный дом и 13 частных жилых домовладений.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
По информации ОК "Север", на Сумщине ранены 11 гражданских.
"По сравнению с прошлыми днями количество обстрелов не намного, однако уменьшилось. Больше всего враг применяет КАБы и ФПВ-дроны", - говорится в сообщении
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль