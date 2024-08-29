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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: ранения получили 8 гражданских. ФОТО

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 37 населенных пунктов Сумской области. Из-за вражеских обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

Всего зафиксировано 234 удара из различных видов оружия, поврежден 1 многоквартирный дом и 13 частных жилых домовладений.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

По информации ОК "Север", на Сумщине ранены 11 гражданских.

"По сравнению с прошлыми днями количество обстрелов не намного, однако уменьшилось. Больше всего враг применяет КАБы и ФПВ-дроны", - говорится в сообщении

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Обстріли Сумщини 28 серпня
Обстріли Сумщини 28 серпня
Обстріли Сумщини 28 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3125)


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