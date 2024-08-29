Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: поранення дістали 8 цивільних. ФОТО
Упродовж минулої доби війська РФ обстріляли 37 населених пунктів Сумської області. Через ворожі обстріли поранення зазнали 8 цивільних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
Загалом зафіксовано 234 удари з різних видів зброї.Пошкоджено 1 багатоквартирний будинок та 13 приватних житлових домоволодінь.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
За інформацією ОК "Північ", на Сумщині поранено 11 цивільних.
"У порівнянні з минулими днями кількість обстрілів не набагато, проте зменшилася. Найбільше ворог застосовує КАБи та ФПВ-дрони", - йдеться в повідомленні
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