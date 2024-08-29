Вночі та зранку РФ 19 разів обстріляла Сумщину: Двоє поранених
Російські окупаційні війська здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумщини, зокрема і прикордоння.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Всього зафіксовано 63 вибухи.
Під обстрілами РФ опинилися:
- Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух) і вдарив FPV-дроном (1 вибух);
- Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи);
- Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух);
- Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини;
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів);
- Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), також вели артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи);
- Великописарівська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів);
- Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи);
- Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із РСЗВ (16 вибухів);
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи);
- Свеська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль