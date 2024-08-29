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Вночі та зранку РФ 19 разів обстріляла Сумщину: Двоє поранених

Наслідки обстрілів Сумщини

Російські окупаційні війська здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумщини, зокрема і прикордоння.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Всього зафіксовано 63 вибухи.

Під обстрілами РФ опинилися:

  • Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух) і вдарив FPV-дроном (1 вибух);
  • Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи);
  • Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух);
  • Миколаївська громада: росіяни нанесли авіаудар, внаслідок чого поранені дві цивільні людини;
  • Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів);
  • Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (2 вибухи), також вели артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи);
  • Великописарівська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів);
  • Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (4 вибухи);
  • Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду із РСЗВ (16 вибухів);
  • Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи);
  • Свеська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).

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Автор: 

обстріл (28316) Сумська область (3577)


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