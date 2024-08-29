Ночью и утром РФ 19 раз обстреляла Сумщину: Двое раненых
Российские оккупационные войска совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумщины, в том числе и приграничья.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Всего зафиксировано 63 взрыва.
Под обстрелами РФ оказались:
- Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв) и ударил FPV-дроном (1 взрыв);
- Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва);
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (7 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв);
- Николаевская громада: россияне нанесли авиаудар, в результате чего ранены два гражданских человека;
- Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов);
- Краснопольская громада: россияне совершили атаку FPV-дроном (2 взрыва), также вели артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва);
- Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (10 взрывов);
- Глуховская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва);
- Новослободская громада: враг обстрелял громаду из РСЗО (16 взрывов);
- Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва);
- Свесская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
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