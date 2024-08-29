Ночью и утром РФ 19 раз обстреляла Сумщину: Двое раненых

Российские оккупационные войска совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумщины, в том числе и приграничья.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Всего зафиксировано 63 взрыва.

Под обстрелами РФ оказались:

Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв) и ударил FPV-дроном (1 взрыв);

Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва);

Белопольская громада: авиаудар КАБ (7 взрывов), минометный обстрел (1 взрыв);

Николаевская громада: россияне нанесли авиаудар, в результате чего ранены два гражданских человека;

Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов);

Краснопольская громада: россияне совершили атаку FPV-дроном (2 взрыва), также вели артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва);

Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (10 взрывов);

Глуховская громада: пуск авиабомб КАБ (4 взрыва);

Новослободская громада: враг обстрелял громаду из РСЗО (16 взрывов);

Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (2 взрыва);

Свесская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).

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