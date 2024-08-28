Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины
28 августа войска РФ совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 220 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: россияне обстреляли громаду из артиллерии (25 взрывов), вели минометный обстрел (11 взрывов), осуществили сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (4 взрыва), бил из миномета (9 взрывов), совершил танковый обстрел (10 взрывов), атаковал FPV-дронами (11 взрывов).
- Николаевская громада: в результате ракетного удара (3 взрыва) ранения получили четверо гражданских людей.
- Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).
- Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (13 взрывов), также россияне били из миномета (4 взрыва), артиллерии (12 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (35 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (6 взрывов), состоялся сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
- Глуховская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
- Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).
- Дружбовская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
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суцільні руїни
Але ж по марахвону про це чомусь не згадують