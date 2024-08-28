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Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины

Сумщина (фото ілюстративне)

28 августа войска РФ совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 220 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: россияне обстреляли громаду из артиллерии (25 взрывов), вели минометный обстрел (11 взрывов), осуществили сброс с БПЛА взрывного устройства (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (4 взрыва), бил из миномета (9 взрывов), совершил танковый обстрел (10 взрывов), атаковал FPV-дронами (11 взрывов).
  • Николаевская громада: в результате ракетного удара (3 взрыва) ранения получили четверо гражданских людей.
  • Березовская громада: пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).
  • Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (13 взрывов), также россияне били из миномета (4 взрыва), артиллерии (12 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (35 взрывов), минометный обстрел (11 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (6 взрывов), состоялся сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

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  • Глуховская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (36 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне осуществили пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва).
  • Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).
  • Дружбовская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3023)


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В результаті обстрілів Сумщини щодня страждає на порядок більше людей. Прикордоння вже -
суцільні руїни
Але ж по марахвону про це чомусь не згадують
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29.08.2024 05:56 Ответить
 
 