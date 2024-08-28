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Троє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини

Сумщина (фото ілюстративне)

28 серпня війська РФ здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 220 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (25 вибухів), вели мінометний обстріл (11 вибухів), здійснили скид з БПЛА вибухового пристрою (2 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (4 вибухи), бив з міномета (9 вибухів), здійснив танковий обстріл (10 вибухів), атакував FPV-дронами (11 вибухів).
  • Миколаївська громада: внаслідок ракетного удару (3 вибухи) поранення отримали четверо цивільних людей.
  • Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (6 вибухів).
  • Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (13 вибухів), також росіяни били з міномета (4 вибухи), артилерії (12 вибухів), вдарили FPV-дроном (1 вибух).
  • Великописарівська громада: артилерійський обстріл (35 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (6 вибухів), відбулось скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).

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  • Глухівська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (36 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: удар FPV -дроном (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

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Автор: 

обстріл (28303) Сумська область (3570)


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В результаті обстрілів Сумщини щодня страждає на порядок більше людей. Прикордоння вже -
суцільні руїни
Але ж по марахвону про це чомусь не згадують
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29.08.2024 05:56 Відповісти
 
 