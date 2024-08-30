Последствия российских ударов по Сумщине: 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки 29 августа российские войска обстреляли 45 населенных пунктов Сумщины, зафиксирован 271 удар из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате попаданий оккупантов 4 гражданских лица получили ранения, повреждены 1 многоквартирный дом, 8 частных домовладений, 13 автомобилей различного типа, ангар предприятия, шиномонтаж, помещение магазина и складское помещение", - говорится в сообщении.

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