Последствия российских ударов по Сумщине: 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки 29 августа российские войска обстреляли 45 населенных пунктов Сумщины, зафиксирован 271 удар из различных видов оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"В результате попаданий оккупантов 4 гражданских лица получили ранения, повреждены 1 многоквартирный дом, 8 частных домовладений, 13 автомобилей различного типа, ангар предприятия, шиномонтаж, помещение магазина и складское помещение", - говорится в сообщении.
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Nub Nubov #586380
показать весь комментарий30.08.2024 13:39 Ответить Мне нравится 0
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