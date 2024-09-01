Россияне нанесли авиаудар по Сумам: пострадала женщина (обновлено)

1 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

По информации Сумской прокуратуры, 1 сентября 2024 около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на г. Сумы, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы.

В результате атаки окупантов повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства.

Ранена 42-летняя работница предприятия.

Также поврежден цех одного из местных заводов.

Как сообщалось ранее, вечером 31 августа оккупанты ударили ракетой по колонне зерновозов в Сумском районе, ночью и утром 1 сентября совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.

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