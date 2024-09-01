Россияне нанесли авиаудар по Сумам: пострадала женщина (обновлено)
1 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
"Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.
По информации Сумской прокуратуры, 1 сентября 2024 около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на г. Сумы, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы.
В результате атаки окупантов повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства.
Ранена 42-летняя работница предприятия.
Также поврежден цех одного из местных заводов.
Как сообщалось ранее, вечером 31 августа оккупанты ударили ракетой по колонне зерновозов в Сумском районе, ночью и утром 1 сентября совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.
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Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.
Поранено 42-річну працівницю підприємства.
Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
Збережи Боже наш народ i наших воiнiв ЗСУ, якi цiною свого життя,
поранень та калiцтва захищають нас вiд ворожоi навали! Молимо Тебе
Спасителю наш! 🙏🙏🙏
Але це фото може бути лівим.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
ефки без літаків дрло та новітніх далекобійних ракет це мішені для СУ35 та ПВО параші, так само як МІГ29 чи СУ27.
1 щоб ти знав не я сказав що 2\3 абрамсів знищені або виведені з ладу.(недавно бачив відео палаючого американця на дорозі)
2 ф16 це не суперник парашинським ссу35