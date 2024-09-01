РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11474 посетителя онлайн
Новости
4 366 18

Россияне нанесли авиаудар по Сумам: пострадала женщина (обновлено)

суми

1 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по двум промышленным предприятиям в Сумах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

"Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки", - говорится в сообщении.

По информации Сумской прокуратуры, 1 сентября 2024 около 15:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на г. Сумы, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы.

В результате атаки окупантов повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства.

Ранена 42-летняя работница предприятия.

Также поврежден цех одного из местных заводов.

Наслідки російського авіаудару по Сумах 1 вересня

Как сообщалось ранее, вечером 31 августа оккупанты ударили ракетой по колонне зерновозов в Сумском районе, ночью и утром 1 сентября совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов.

Читайте: Войска РФ нанесли авиационный удар по окрестностям Сум

Автор: 

обстрел (27043) Сумы (1138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
ну чого в одні ворота, он сьогодні запустили по параші 150 дронів, вихлоп 0, так повибивали вікна на машинному залі ГРЕС та пошкодили НПЗ біля столиці Мордору.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
показать весь комментарий
01.09.2024 21:16
+2
ти що не довіряєш святому Зе, він недавно вихвалявся що Ми запускаємо по параші більше дронів ніж вони по нам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
показать весь комментарий
01.09.2024 21:48
+1
За даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
показать весь комментарий
01.09.2024 19:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув на м. Суми, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративну будівлю та три транспортні засоби.

Поранено 42-річну працівницю підприємства.

Також пошкоджено цех одного з місцевих заводів.
показать весь комментарий
01.09.2024 19:26 Ответить
Господи,спаси та збережи Украiну, Сумшину, Суми, а також Харкiв!
Збережи Боже наш народ i наших воiнiв ЗСУ, якi цiною свого життя,
поранень та калiцтва захищають нас вiд ворожоi навали! Молимо Тебе
Спасителю наш! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
01.09.2024 19:49 Ответить
вибухи чув, де саме - не впізнаю за фото.... так що...
показать весь комментарий
01.09.2024 19:48 Ответить
Я теж не впiзнаю-завтра буде бiльше iнформацii... 😥
показать весь комментарий
01.09.2024 19:51 Ответить
Єдине що на дальньому плані першого фото каркас без труби, таких багато на хімпромі.
Але це фото може бути лівим.
показать весь комментарий
01.09.2024 20:18 Ответить
Гра в одні ворота Роzіяни сидять у своїх цілих квартирах перед телевізором і сміються з розбитих українських міст Що там , ми дотримуємося міжнародних законів , правил війни Ну ,ну на ці правили і закони давно всі вже хєр поклали А далі чекаєм ядерних ударів , тим паче роzія буде пєрєсиатрівать свою доктрину по ядерній зброї Тактичну мабуть все ж такі застосують
показать весь комментарий
01.09.2024 20:20 Ответить
ну чого в одні ворота, он сьогодні запустили по параші 150 дронів, вихлоп 0, так повибивали вікна на машинному залі ГРЕС та пошкодили НПЗ біля столиці Мордору.
замість того щоб знищувати всі підстанції в приграничних областях, ми бавимось в "ответки" за заветами великого Зе, тільки от у параші набагато більше ресурсів щоб так само робити "атветки" але вже по житловим кварталам та промисловим підприємствам.
показать весь комментарий
01.09.2024 21:16 Ответить
А хто тобі сказав, що їх було саме 150?
показать весь комментарий
01.09.2024 21:27 Ответить
ти що не довіряєш святому Зе, він недавно вихвалявся що Ми запускаємо по параші більше дронів ніж вони по нам.
навіть якщо кацапи ********* у 2 рази, вихлоп взагалі ніякий.
показать весь комментарий
01.09.2024 21:48 Ответить
Ну і де ''ефки'' які ніби мали відігнати кацапські літаки від кордону? Таке ж як з тими ''абрамсами''..
показать весь комментарий
01.09.2024 20:33 Ответить
абрамси вже практично всі втрачені, це так до слова.
ефки без літаків дрло та новітніх далекобійних ракет це мішені для СУ35 та ПВО параші, так само як МІГ29 чи СУ27.
показать весь комментарий
01.09.2024 21:08 Ответить
маячня
показать весь комментарий
01.09.2024 21:47 Ответить
що саме ? те абрамсів вже фактично нема, чи що ф-16 не ф35 ?
показать весь комментарий
01.09.2024 21:49 Ответить
краще жити у теплій ванні...
1 щоб ти знав не я сказав що 2\3 абрамсів знищені або виведені з ладу.(недавно бачив відео палаючого американця на дорозі)
2 ф16 це не суперник парашинським ссу35
показать весь комментарий
02.09.2024 00:01 Ответить
*** з пальцем порівняв, джидам скидають різко набираючи швидкість та висоту, а потім різко знижуються і вйо. Для того щоб працювати по цілях літакам типу Ф16, потрібно підсвітити радаром ворожу ціль, у цей момент літак буде атакований ворожою пво чи винищувачами су35 парашників які завжди прикривають ссу34 ті.
показать весь комментарий
01.09.2024 23:55 Ответить
Де НАША далекобійна зброя, яку можна застосувати і розбити кцапські склади і аеродроми? Яку розробляли і випробували до 2019? В асфальті, присипані дорогою цибулею..? А тепер хором "Суджанаш, Курськнаш, кококо, іміджевіє втрати, пукєн повєржен, аттягнуть сіли, формуламіра, масквашвєя" 🤡
показать весь комментарий
01.09.2024 21:06 Ответить
 
 