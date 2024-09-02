У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару: кількість постраждалих зросла до 18 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по реабілітаційному центру в Сумах зросла до 18 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у МВС України.
1 вересня близько 20:50 ворог здійснив ракетний удар по житловому кварталу в м. Суми. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також 6 багатоквартирних житлових будинків.
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G.I. Jane 777
показати весь коментар02.09.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 1
Марина Стеценко
показати весь коментар02.09.2024 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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