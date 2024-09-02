У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару: кількість постраждалих зросла до 18 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по реабілітаційному центру в Сумах зросла до 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у МВС України.

1 вересня близько 20:50 ворог здійснив ракетний удар по житловому кварталу в м. Суми. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також 6 багатоквартирних житлових будинків.

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