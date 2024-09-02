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У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару: кількість постраждалих зросла до 18 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих від ракетного удару РФ по реабілітаційному центру в Сумах зросла до 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у МВС України. 

1 вересня близько 20:50 ворог здійснив ракетний удар по житловому кварталу в м. Суми. Пошкоджено приміщення, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок, а також 6 багатоквартирних житлових будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 людей постраждало внаслідок удару РФ по закладу освіти в Сумах, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок (оновлено)

Наслідки Суми
Наслідки Суми
Наслідки Суми

Автор: 

обстріл (28472) Суми (884)


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Сумщину стирають, але у нас же одна переможна перемога за іншою, щоразу якесь нове призначення і все ефективніше.
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02.09.2024 10:00 Відповісти
Зеленський захищає Сумщину,щоб тебе так захищали ,нащо нам суджа,якщо отаке в Сумах робиться
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02.09.2024 12:28 Відповісти
 
 