Війська РФ завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми
Ввечері 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
"Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Станом на 21:35 внаслідок удару по Полтаві 51 людина загинула, 271 поранена.
Топ коментарі
+24 Isolda Peres
показати весь коментар03.09.2024 22:41
+23 Dmitry Ender
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+20 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар03.09.2024 22:43
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Бити з усього наявного по мацквабаду
Заборонив випуск ракет , які були у нас налагоджені за часів
Порошенка 😡
А тепер немає ні..... я , тільки бескінечні прохання ,, дайте"!!
1) приліт був о десятій вечора - для шикувань і їдальні щось запізно
2) з початком курської операції всі заняття проводяться онлайн у всіх університетах міста Суми - ані студентів, ані викладачів в корпусах немає
погано те, що це вже третій університет за два дні:
- другого вересня в ХАЇ
- третього - в Інститут зв'язку в Полтаві і якщо правий, в Сумський державний університет
а сьогодні четверте - і МОН з Аресеном-з-лісу хоч би занепокоєння висловили
В "Хаджи-Мурате" Лев Толстой в главе 17 писал: "Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть "русских" с людьми".
https://www.chitalnya.ru/work/3615313/