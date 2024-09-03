Війська РФ завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми

Ввечері 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 21:35 внаслідок удару по Полтаві 51 людина загинула, 271 поранена.

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