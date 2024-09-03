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Новини
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Війська РФ завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми

Росіяни вдарили по університету в Сумах (фото ілюстративне)

Ввечері 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 21:35 внаслідок удару по Полтаві 51 людина загинула, 271 поранена.

Читайте: У Сумах рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару: кількість постраждалих зросла до 18 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Суми (879) Університет (181)


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Топ коментарі
+24
П...ць, ну не можна воювати в білих рукавичках із нелюдями.
Бити з усього наявного по мацквабаду
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03.09.2024 22:41
+23
А що робив "найвеличніший", щоб не залежати від західних партнерів, окрім як посилати їх в серіалі від імені Голобородька?
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03.09.2024 22:47
+20
Впевнений що сцикливі західні "партнери " обмежуться стурбованностю.
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03.09.2024 22:43
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П...ць, ну не можна воювати в білих рукавичках із нелюдями.
Бити з усього наявного по мацквабаду
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03.09.2024 22:41 Відповісти
Впевнений що сцикливі західні "партнери " обмежуться стурбованностю.
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03.09.2024 22:43 Відповісти
А що робив "найвеличніший", щоб не залежати від західних партнерів, окрім як посилати їх в серіалі від імені Голобородька?
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03.09.2024 22:47 Відповісти
Як що робив Зе?
Заборонив випуск ракет , які були у нас налагоджені за часів
Порошенка 😡
А тепер немає ні..... я , тільки бескінечні прохання ,, дайте"!!
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04.09.2024 00:19 Відповісти
*******, яку потужну відповідь приготував цього разу кацап дєрьмак?
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04.09.2024 00:53 Відповісти
Терор від орків посилюється
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03.09.2024 22:44 Відповісти
випадково студентів не вишикували чи зібрали в їдальні?
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03.09.2024 22:45 Відповісти
Під час удару по Інституту зв'язку в Полтаві шикування не було Джерело:
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03.09.2024 23:00 Відповісти
всі були на заняттях. абсолютно вірно.
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03.09.2024 23:04 Відповісти
не треба паніки
1) приліт був о десятій вечора - для шикувань і їдальні щось запізно
2) з початком курської операції всі заняття проводяться онлайн у всіх університетах міста Суми - ані студентів, ані викладачів в корпусах немає

погано те, що це вже третій університет за два дні:
- другого вересня в ХАЇ
- третього - в Інститут зв'язку в Полтаві і якщо правий, в Сумський державний університет
а сьогодні четверте - і МОН з Аресеном-з-лісу хоч би занепокоєння висловили
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04.09.2024 08:00 Відповісти
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03.09.2024 22:58 Відповісти
Залякують учнів, студентів, вчителів, щоб зірвати навчальний процес, щоб побільше українеців виїхало за кордон.
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03.09.2024 23:02 Відповісти
та просто ціль забрати багато життів. як раз навчальна пора стартувала. користуються ситуацією.

В "Хаджи-Мурате" Лев Толстой в главе 17 писал: "Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть "русских" с людьми".

https://www.chitalnya.ru/work/3615313/
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04.09.2024 08:04 Відповісти
И где же Петриоты и F-16? В прошлом году одного залпа Петриотов хватило чтобы отбить у рашисту охоту бомбить КАБами Сумы и Чернигов
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03.09.2024 23:08 Відповісти
Да, помню это. Почти неделю летали, практически в одно и тоже время тревоги начинались... А после сбития в брянской области, 2-3 месяца авиации вообще возле границы не было.
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03.09.2024 23:16 Відповісти
Ну а через деякий час,там понищили москалі ппо.Залетів безпілотник і довго спостерігав за ппо.Це ж на тому напрямку і втрачали ппо.
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03.09.2024 23:18 Відповісти
Росийские нацисты теперь будут бить по школах и больницах чтобы вызвать больший резонанс в обществе и мире. Нужно созывать ООН и требовать о признание рф страной террористом а все кто причастен заносить в списток Интерпола. Чтобы ублюдки знали что рано или поздно они окажутся на зоне
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03.09.2024 23:26 Відповісти
26 апреля 2023 года при поддержке 122 стран была принята резолюция А/77/L. 65, в которой Россия была названа страной-агрессором.
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04.09.2024 08:06 Відповісти
По корпусу СумДУ, предварительно пострадал охранник.
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03.09.2024 23:26 Відповісти
 
 