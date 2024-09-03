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В Полтаві 51 загиблий та 271 поранений. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів наслідки російського удару балістичними ракетами по Полтаві.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Передусім щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити і перевірити під час розслідування", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


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Топ коментарі
+13
Геть ішака!
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03.09.2024 21:39
+10
Целый батальйон рашисты за раз выбили. И кто за ето ответит? Кто то вообще хоть раз отвечал за безсмысленную массовую потерю состава? За ето нужно выстроить все командование и расстрелять
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03.09.2024 21:43
+10
під час війни, вчитися треба у бомбосховищах, а не офісах
повність вина командування
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03.09.2024 21:50
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Геть ішака!
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03.09.2024 21:39 Відповісти
В Україні тепер влада валяється на підлозі. Просто її ліньки підняти кому-небудь.
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03.09.2024 22:05 Відповісти
Ваня, от тебя москвином ваняет.
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04.09.2024 06:02 Відповісти
Ти помиляєшся. Воняє твоя немита ср-ка.
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04.09.2024 10:15 Відповісти
А ты хочешь чтоб я ее мыл перед тем как дать тебе полизать? Щас!
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05.09.2024 00:31 Відповісти
Прийняття присяги, злили рашистам ЖДУНИ, саме ті, що зараз ойкають…
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03.09.2024 21:40 Відповісти
Смертна кара у США - засіб покарання, який є законним у 27 штатах країни. . +Воно, ця вражина, направила смерть і має жити..? А з ким воно сидить у в'язниці ? Треба щоб сиділо у нормальні, з нормальними, порядними ЗК, а не з такими як він! Прес-хата перед смертю обов"язкова....!!?!
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03.09.2024 21:44 Відповісти
Там и сливать не надо было по прямой в паре километров взлетка над которой часто висят беспилотники и моментально могли засекти построение,виноват дебил командир который знал что в соседнюю часть пару месяцев назад уже прилетало.
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03.09.2024 21:52 Відповісти
Це ж не перший раз((Нічого не вчить совків((
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03.09.2024 21:58 Відповісти
Целый батальйон рашисты за раз выбили. И кто за ето ответит? Кто то вообще хоть раз отвечал за безсмысленную массовую потерю состава? За ето нужно выстроить все командование и расстрелять
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03.09.2024 21:43 Відповісти
Кацапи,а хто ж. Чи Україна винна у війні,кацап?
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03.09.2024 22:07 Відповісти
Останні 2 тижні хороших новин нема
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03.09.2024 21:49 Відповісти
Хоч серденько від того твоє сьогодні ойкнуло, навіть не знаю як тебе назвати? І далі будемо потужними відосиками відповідати на відвертий терор? Хоча напевно більше нічим
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03.09.2024 21:49 Відповісти
Ваші пропозиції, потужний іксперде?
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03.09.2024 22:02 Відповісти
Точніше ікспердиня
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03.09.2024 22:04 Відповісти
Малюк і Буданов! Своєю бездіяльністю ви працюєте на московських вурдалак. Пуйлу давно на цвинтарі прогули проставляють, а ви й не чешетеся! Якщо ви не візьметеся за діло, удари, як в Полтаві, будуть регулярно повторюватися. Чому не відправити на концерт Кобзона тих російських генералів, які віддають нелюдські накази? Нумо , за роботу, негайно!.
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03.09.2024 21:49 Відповісти
вони уже побігли ....
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03.09.2024 21:50 Відповісти
Аякже, аж пилюка з-під копит.
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03.09.2024 21:53 Відповісти
але бАданов щось відстає - мабуть важкі метали в мівіні трохи сказуються.....
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03.09.2024 21:57 Відповісти
під час війни, вчитися треба у бомбосховищах, а не офісах
повність вина командування
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03.09.2024 21:50 Відповісти
100% тим паче, вбачаючи профайл закладу
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03.09.2024 22:00 Відповісти
Так, так, а відсиджуватись і чекати, доки закінчиться війна треба у різних там Польщах
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03.09.2024 22:06 Відповісти
Вчитися у Польщі теж можна було би.
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03.09.2024 22:24 Відповісти
Злочинна халатність і навідники мразі, на третьому році війни соромно та безгмозко так навчати офіцерів. Співчуттями біль не передати
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03.09.2024 21:52 Відповісти
Який сум 😰😰 загинули навіть не на фронті

Царство Небесне та Світла Память! 🙏🙏🙏
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03.09.2024 21:55 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.09.2024 22:14 Відповісти
Виновных отличившихся уже наградили , в званиях повысили , коридоры им на границе открыли ?
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03.09.2024 21:56 Відповісти
і родичі теж уже за кордоном....
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03.09.2024 21:58 Відповісти
Ага, у Франції, як і диванний воїн Григорий
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03.09.2024 22:08 Відповісти
Висловлять спіачуття, зберуть комісію, можливо навіть якогось дрібного цапа відбувайла знайдуть. І після завтра забудуть. Люди як витратний матеріал для жирних срак з Києва.
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03.09.2024 22:02 Відповісти
В жопу тебе вои співчуття засунути , ты людей вернёшь ?
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03.09.2024 22:03 Відповісти
твои
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03.09.2024 22:05 Відповісти
підар зелений, якби ти не повідомив, ми б цього не дізналися...
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03.09.2024 22:16 Відповісти
этому……….нечем заняться видосики штампует
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03.09.2024 22:16 Відповісти
У нас, що перший день війна, як таке могли допустити?
Шикування у минулому році 128 бригади нічого не навчило так само як і ніхто не був покараний
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03.09.2024 22:20 Відповісти
https://www.facebook.com/sumska.oda?__cft__[0]=AZW7hd9R79oclN-kbR7JcA7dwy6ttr8H0-yVQa-x6ibVtkLOj7vwR74RvTU4ebkHkY1EV5Z0QSXa6TZsY5Zp0pc9zxmp02O_PWbMh0MJVTcQ57IVeFOyIVweqcwEO5rM_arRQSjlzCTt4C8yUE46C9Mk5EtgZ_xyeKvBq7Wl9rVMs9txNun-matl7CguP9FSsUXs5Zn-rnu6UPjTqOaiXPlB&__tn__=-UC%2CP-R Сумська обласна військова адміністрація

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0qvG8ZbjcPtyPCSMUwvCDFb14tx5uPNdyt1xAxhP2ZVgFmSQFtzgjk5pqNErJGwj8l?__cft__[0]=AZW7hd9R79oclN-kbR7JcA7dwy6ttr8H0-yVQa-x6ibVtkLOj7vwR74RvTU4ebkHkY1EV5Z0QSXa6TZsY5Zp0pc9zxmp02O_PWbMh0MJVTcQ57IVeFOyIVweqcwEO5rM_arRQSjlzCTt4C8yUE46C9Mk5EtgZ_xyeKvBq7Wl9rVMs9txNun-matl7CguP9FSsUXs5Zn-rnu6UPjTqOaiXPlB&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни нанесли авіаційний удар по будівлі одного з університетів міста Суми.

Попередьно, ворог застосував КАБ.

На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.
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03.09.2024 22:29 Відповісти
Зєбілоїд краще розкажи що уйбок який зібрав стільки людей а одному місці вже в СІЗО і там і сдохнуе, тварі на 3му році війни продовжують підставляти людей кацапському біосміття під удар
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03.09.2024 22:32 Відповісти
Ви хоч раз думали, що значить Полтава?! Це перший такий обстріл, це щось та означає. Усе має початок з ротації Олещука. Кинули безуглу чудить відносно Патріот і Ф16, а не помітили,що змінилася політика захисту Неба України. Харків майже 2 місяці не обстрілювали до Дня Жалоби, про Суми мовчу,а сьогодні Полтава. 95 закінчився
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03.09.2024 22:35 Відповісти
Охтирка, Миколаїв, Яворів, Десна, Полтава. Скільки це ******** буде продовжуватися і хто за це відповість?
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04.09.2024 09:18 Відповісти
 
 