В Полтаві 51 загиблий та 271 поранений. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів наслідки російського удару балістичними ракетами по Полтаві.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Передусім щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким.
Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити і перевірити під час розслідування", - сказав Зеленський.
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повність вина командування
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Виновныхотличившихся уже наградили , в званиях повысили , коридоры им на границе открыли ?
Шикування у минулому році 128 бригади нічого не навчило так само як і ніхто не був покараний
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Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни нанесли авіаційний удар по будівлі одного з університетів міста Суми.
Попередьно, ворог застосував КАБ.
На місці працюють всі необхідні служби.
Наслідки ворожої атаки уточнюються.