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В Полтаве 51 погибший и 271 раненый. Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о последствиях российского удара баллистическими ракетами по Полтаве.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Прежде всего относительно трагедии в Полтаве. Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, кто поддерживает. Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека. Мои соболезнования всем родным и близким.

Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства этой трагедии. Этот удар россияне осуществили двумя баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное - каждую деталь - должны установить и проверить в ходе расследования", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обращение (748)


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Топ комментарии
+13
Геть ішака!
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03.09.2024 21:39
+10
Целый батальйон рашисты за раз выбили. И кто за ето ответит? Кто то вообще хоть раз отвечал за безсмысленную массовую потерю состава? За ето нужно выстроить все командование и расстрелять
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03.09.2024 21:43
+10
під час війни, вчитися треба у бомбосховищах, а не офісах
повність вина командування
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03.09.2024 21:50
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Геть ішака!
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03.09.2024 21:39 Ответить
В Україні тепер влада валяється на підлозі. Просто її ліньки підняти кому-небудь.
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03.09.2024 22:05 Ответить
Ваня, от тебя москвином ваняет.
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04.09.2024 06:02 Ответить
Ти помиляєшся. Воняє твоя немита ср-ка.
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04.09.2024 10:15 Ответить
А ты хочешь чтоб я ее мыл перед тем как дать тебе полизать? Щас!
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05.09.2024 00:31 Ответить
Прийняття присяги, злили рашистам ЖДУНИ, саме ті, що зараз ойкають…
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03.09.2024 21:40 Ответить
Смертна кара у США - засіб покарання, який є законним у 27 штатах країни. . +Воно, ця вражина, направила смерть і має жити..? А з ким воно сидить у в'язниці ? Треба щоб сиділо у нормальні, з нормальними, порядними ЗК, а не з такими як він! Прес-хата перед смертю обов"язкова....!!?!
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03.09.2024 21:44 Ответить
Там и сливать не надо было по прямой в паре километров взлетка над которой часто висят беспилотники и моментально могли засекти построение,виноват дебил командир который знал что в соседнюю часть пару месяцев назад уже прилетало.
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03.09.2024 21:52 Ответить
Це ж не перший раз((Нічого не вчить совків((
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03.09.2024 21:58 Ответить
Целый батальйон рашисты за раз выбили. И кто за ето ответит? Кто то вообще хоть раз отвечал за безсмысленную массовую потерю состава? За ето нужно выстроить все командование и расстрелять
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03.09.2024 21:43 Ответить
Кацапи,а хто ж. Чи Україна винна у війні,кацап?
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03.09.2024 22:07 Ответить
Останні 2 тижні хороших новин нема
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03.09.2024 21:49 Ответить
Хоч серденько від того твоє сьогодні ойкнуло, навіть не знаю як тебе назвати? І далі будемо потужними відосиками відповідати на відвертий терор? Хоча напевно більше нічим
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03.09.2024 21:49 Ответить
Ваші пропозиції, потужний іксперде?
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03.09.2024 22:02 Ответить
Точніше ікспердиня
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03.09.2024 22:04 Ответить
Малюк і Буданов! Своєю бездіяльністю ви працюєте на московських вурдалак. Пуйлу давно на цвинтарі прогули проставляють, а ви й не чешетеся! Якщо ви не візьметеся за діло, удари, як в Полтаві, будуть регулярно повторюватися. Чому не відправити на концерт Кобзона тих російських генералів, які віддають нелюдські накази? Нумо , за роботу, негайно!.
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03.09.2024 21:49 Ответить
вони уже побігли ....
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03.09.2024 21:50 Ответить
Аякже, аж пилюка з-під копит.
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03.09.2024 21:53 Ответить
але бАданов щось відстає - мабуть важкі метали в мівіні трохи сказуються.....
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03.09.2024 21:57 Ответить
під час війни, вчитися треба у бомбосховищах, а не офісах
повність вина командування
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03.09.2024 21:50 Ответить
100% тим паче, вбачаючи профайл закладу
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03.09.2024 22:00 Ответить
Так, так, а відсиджуватись і чекати, доки закінчиться війна треба у різних там Польщах
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03.09.2024 22:06 Ответить
Вчитися у Польщі теж можна було би.
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03.09.2024 22:24 Ответить
Злочинна халатність і навідники мразі, на третьому році війни соромно та безгмозко так навчати офіцерів. Співчуттями біль не передати
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03.09.2024 21:52 Ответить
Який сум 😰😰 загинули навіть не на фронті

Царство Небесне та Світла Память! 🙏🙏🙏
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03.09.2024 21:55 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.09.2024 22:14 Ответить
Виновных отличившихся уже наградили , в званиях повысили , коридоры им на границе открыли ?
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03.09.2024 21:56 Ответить
і родичі теж уже за кордоном....
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03.09.2024 21:58 Ответить
Ага, у Франції, як і диванний воїн Григорий
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03.09.2024 22:08 Ответить
Висловлять спіачуття, зберуть комісію, можливо навіть якогось дрібного цапа відбувайла знайдуть. І після завтра забудуть. Люди як витратний матеріал для жирних срак з Києва.
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03.09.2024 22:02 Ответить
В жопу тебе вои співчуття засунути , ты людей вернёшь ?
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03.09.2024 22:03 Ответить
твои
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03.09.2024 22:05 Ответить
підар зелений, якби ти не повідомив, ми б цього не дізналися...
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03.09.2024 22:16 Ответить
этому……….нечем заняться видосики штампует
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03.09.2024 22:16 Ответить
У нас, що перший день війна, як таке могли допустити?
Шикування у минулому році 128 бригади нічого не навчило так само як і ніхто не був покараний
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03.09.2024 22:20 Ответить
https://www.facebook.com/sumska.oda?__cft__[0]=AZW7hd9R79oclN-kbR7JcA7dwy6ttr8H0-yVQa-x6ibVtkLOj7vwR74RvTU4ebkHkY1EV5Z0QSXa6TZsY5Zp0pc9zxmp02O_PWbMh0MJVTcQ57IVeFOyIVweqcwEO5rM_arRQSjlzCTt4C8yUE46C9Mk5EtgZ_xyeKvBq7Wl9rVMs9txNun-matl7CguP9FSsUXs5Zn-rnu6UPjTqOaiXPlB&__tn__=-UC%2CP-R Сумська обласна військова адміністрація

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0qvG8ZbjcPtyPCSMUwvCDFb14tx5uPNdyt1xAxhP2ZVgFmSQFtzgjk5pqNErJGwj8l?__cft__[0]=AZW7hd9R79oclN-kbR7JcA7dwy6ttr8H0-yVQa-x6ibVtkLOj7vwR74RvTU4ebkHkY1EV5Z0QSXa6TZsY5Zp0pc9zxmp02O_PWbMh0MJVTcQ57IVeFOyIVweqcwEO5rM_arRQSjlzCTt4C8yUE46C9Mk5EtgZ_xyeKvBq7Wl9rVMs9txNun-matl7CguP9FSsUXs5Zn-rnu6UPjTqOaiXPlB&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни нанесли авіаційний удар по будівлі одного з університетів міста Суми.

Попередьно, ворог застосував КАБ.

На місці працюють всі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.
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03.09.2024 22:29 Ответить
Зєбілоїд краще розкажи що уйбок який зібрав стільки людей а одному місці вже в СІЗО і там і сдохнуе, тварі на 3му році війни продовжують підставляти людей кацапському біосміття під удар
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03.09.2024 22:32 Ответить
Ви хоч раз думали, що значить Полтава?! Це перший такий обстріл, це щось та означає. Усе має початок з ротації Олещука. Кинули безуглу чудить відносно Патріот і Ф16, а не помітили,що змінилася політика захисту Неба України. Харків майже 2 місяці не обстрілювали до Дня Жалоби, про Суми мовчу,а сьогодні Полтава. 95 закінчився
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03.09.2024 22:35 Ответить
Охтирка, Миколаїв, Яворів, Десна, Полтава. Скільки це ******** буде продовжуватися і хто за це відповість?
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04.09.2024 09:18 Ответить
 
 