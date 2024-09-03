В Полтаве 51 погибший и 271 раненый. Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о последствиях российского удара баллистическими ракетами по Полтаве.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Прежде всего относительно трагедии в Полтаве. Спасательные работы сейчас еще продолжаются - разбирают завалы. Привлечены все службы. По состоянию на это время количество раненых - 271. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарен всем спасателям, врачам, медицинским сестрам, всем полтавчанам, кто присоединился к помощи, сдавал кровь, кто поддерживает. Известно, что под завалами разрушенного здания есть люди. Делается все, чтобы спасти как можно больше жизней. По имеющейся сейчас информации, этот российский удар убил 51 человека. Мои соболезнования всем родным и близким.

Правоохранительные органы и Министерство обороны Украины выясняют все обстоятельства этой трагедии. Этот удар россияне осуществили двумя баллистическими ракетами. Сигнал воздушной тревоги был. Все остальное - каждую деталь - должны установить и проверить в ходе расследования", - сказал Зеленский.

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