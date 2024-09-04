Наслідки удару РФ по навчальному закладу в Сумах: поранено охоронця. ФОТОрепортаж

3 вересня 2024 року близько 21:35 держава-агресор, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинула на один із корпусів вищого навчального закладу м. Суми, за попередньою інформацією, керовану авіаційну бомбу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю університету.

Постраждав 64-річний охоронець закладу.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Сумській області.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ завдали авіаудару по будівлі одного з університетів міста Суми.