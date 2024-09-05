Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області. Ввечері та вночі били по Нікопольщині на Дніпропетровщині
Російські війська за добу здійснили 324 обстріли по 7 населених пунктах Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог бив по населених пунктах з різного виду озброєння. Зокрема:
- завдав 3 авіаудари по Малій Токмачці;
- атакував 175 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.;
- накрив 6 обстрілами з РСЗВ Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Левадне та Роботине;
- завдав 140 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.
Окупанти не припиняли й обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Звечора і вночі агресор бив по Нікопольському району. Використовував РСЗВ "Град", важку артилерію, дрони-камікадзе.
Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів пошкоджено птахокомплекс й адмінбудівля.
"Вже зранку росіяни знову взялися за терор району. Рятувальники уточнюють наслідки. Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.
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