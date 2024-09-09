РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12707 посетителей онлайн
Новости
7 898 4
ПВО (2494) ракеты (3471) дроны (3563) Воздушные силы (2005)

Уничтожены 2 ракеты Х-59/69 и 6 из 8 "Шахедов", - Воздушные силы

Робота сил ППО у ніч на 9 вересня

В ночь на 9 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Также читайте: Уничтожена ракета Х-59 и 15 из 23 "Шахедов", - Воздушные силы

Где работали силы ПВО?

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, поздно вечером 8 сентября войска РФ запустили ударные беспилотники с северного направления.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони Джерело:
показать весь комментарий
09.09.2024 08:38 Ответить
А щ краще мочити нещадно тих на чолі з головним кремлівським дебілом, хто це лихо смертельне та нищівне вже котрий рік безкарно запускає на наші мирні голови.
показать весь комментарий
09.09.2024 09:03 Ответить
Слову мочити, звісно, можуть бути синоніми й більш помірні та літературні. Проте від цього нічого не зміниться. Суть у тому, щоб відповідати вже як зможемо, а не підствлатися хоч і малими силами перед ворожиною, яка може заграбастати Україну.
показать весь комментарий
09.09.2024 10:23 Ответить
 
 