Уничтожены 2 ракеты Х-59/69 и 6 из 8 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 9 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.
Где работали силы ПВО?
По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
Как сообщалось, поздно вечером 8 сентября войска РФ запустили ударные беспилотники с северного направления.
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