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ППО (2929) ракети (3928) дрони (4308) Повітряні сили (2348)

Знищено 2 ракети Х-59/69 та 6 із 8 "Шахедів", - Повітряні сили

Робота сил ППО у ніч на 9 вересня

У ніч на 9 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed". Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Також читайте: Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

Де працювали сили ППО?

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, пізно ввечері 8 вересня війська РФ запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

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Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони Джерело:
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09.09.2024 08:38 Відповісти
А щ краще мочити нещадно тих на чолі з головним кремлівським дебілом, хто це лихо смертельне та нищівне вже котрий рік безкарно запускає на наші мирні голови.
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09.09.2024 09:03 Відповісти
Слову мочити, звісно, можуть бути синоніми й більш помірні та літературні. Проте від цього нічого не зміниться. Суть у тому, щоб відповідати вже як зможемо, а не підствлатися хоч і малими силами перед ворожиною, яка може заграбастати Україну.
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09.09.2024 10:23 Відповісти
 
 