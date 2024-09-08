Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed".

За даними Повітряних сил, крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.

Де працювала ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Як зазначалося, вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.