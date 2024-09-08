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Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

ппо

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed".

За даними Повітряних сил, крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.

Де працювала ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Як зазначалося, вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

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Румунія теж не стала збивати кацапське барахло , щоби не наражатися
на злобну русню
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08.09.2024 10:15 Відповісти
Так це вже який раз. Шо тре румину? шоб стукнуло чисто по безтолковцi, тодi й зашевеляться?
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08.09.2024 10:26 Відповісти
Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України. Джерело:

Так их сбили при помощи обьектов инфраструктуры или где?
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08.09.2024 11:22 Відповісти
А у нас точно є Ф-16? Бо з тих пір,як нам розказав один потужний наркоман,що отримання цих літаків посилить нашу ПВО,статистика збиття тільки погіршується. Чи ключи від ангарів у завгоспа?
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08.09.2024 11:41 Відповісти
 
 