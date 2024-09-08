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Румунія (1117) дрони (4305) Повітряні сили (2345)

Вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії, - Повітряні сили

Шахеди атакують Україну

У ніч на 8 вересня 2024 року війська РФ атакували Південь України із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, була загроза для Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.

За даними Повітряних сил, під час атаки на південні регіони було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені, - Повітряні сили

атака Шахедів

Також повідомлялося, що ворожі БпЛА фіксувалися на Харківщині курсом на Харків та Чугуїв.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

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Топ коментарі
+14
Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
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08.09.2024 07:41
+10
Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
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08.09.2024 07:36
+9
Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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08.09.2024 07:41
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чекаємо відповіді НАТО.
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08.09.2024 07:34 Відповісти
Доки ви чекали, Румунія передала систему Patriot.
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08.09.2024 07:36 Відповісти
Не нужно ля-ля... Це Румыния дочекалася за передачу "патриотов".
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08.09.2024 07:38 Відповісти
як це пов"язати в матрицю випадкових варіантів? Коротше, що ви мелете? Як це в"яжеться?
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08.09.2024 07:39 Відповісти
В'яжуться собаки, мадам!
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08.09.2024 07:45 Відповісти
ви лише собак бачите. А пов"язати слова в реченні в смислову конструкцію вам не до снаги?
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08.09.2024 07:46 Відповісти
Поздно пить боржоми: гипотетически Шахеды несли ядерные заряды, або и нервнопаралитические газы.
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08.09.2024 07:36 Відповісти
Ку, до чого закликаемо пiд час вiйни. Складаеться враження, що ви за дурбицала голосували та в стрибку вже перевзулися... Ще й якi палкi та гарячi стали, я свiже кiнське, самi знаете що. Не берiть тяжкого в руки, дурного в голову... Одним словом, не рвiть серце, ондого.
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08.09.2024 08:08 Відповісти
Додайте ше, що на одному буратінці (читай: дєрьмаку) зара держава тримається. Ну, ше трохи йому татарови/гетьманцеви/хламідії/подоляки допомагають.
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08.09.2024 08:36 Відповісти
питання задають лише російською мовою. Українською - ставлять!Порядок буде наведений тільки! націоналістами. І досить волати тут за своїх зросійщених гетьманів!
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08.09.2024 08:52 Відповісти
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08.09.2024 08:49 Відповісти
НАТА вийшло із чата. Нема інтернету.
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08.09.2024 10:14 Відповісти
А через трохи румуни скажуть, що до них ніякі БПЛА не залітали. Вже не раз наші видавали одне за інше. Тихо промовчимо, і все.
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08.09.2024 11:49 Відповісти
И шо дальше, ну, зашла группа шахедов в Румынию?
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08.09.2024 07:34 Відповісти
Ну як що , взяла і вийшла , головне що немає потреби шукати де упали , як поляки робили ((
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08.09.2024 10:40 Відповісти
Пусть следующий раз вызывают польскую эскадрилью те хоть селфи сделают.Даже бульбофюрер начал шахеды сбивать.
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08.09.2024 07:41 Відповісти
Нi, то бульбопентюх витер носа i пшекам i цигано-романам.
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08.09.2024 07:46 Відповісти
,
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08.09.2024 07:50 Відповісти
Хочуть наші сусіди - чи не хочуть - але будуть змушені виставлять свої частини ППО на бойове чергування і збивать російські БПЛА і ракети Бо рано чи пізно кудись ті "шахеди" все-таки впадуть (у БРСР уже падають)
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08.09.2024 07:41 Відповісти
уже было .15.11.22 Пшеводув. Польша. Два погибших. И что?
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08.09.2024 08:53 Відповісти
Я "в курсі" Але це - на совісті керівників Польщі!
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08.09.2024 09:02 Відповісти
Братья и сестры, заклыкаю вас, не скандальте промiж собов, як тi скаженющчi пси. Будьте толерантнi одне до одного.
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08.09.2024 07:45 Відповісти
😂
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08.09.2024 07:46 Відповісти
Ви спочатку визначьтеся, чи мовою вам спілкуватися на українському форумі, чи свинособачою.
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08.09.2024 08:41 Відповісти
Молодец! Сразу видно "конструктивного" человека. Похер суть - главное на каком языке, т.е. форма важнее содержания. Такие как ты и привели к власти Зелю.
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08.09.2024 09:42 Відповісти
ПНХ, кацапина.
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08.09.2024 10:03 Відповісти
Ти не правий , найвеличнішого із сонцеликих до влади привели такі як ти за принципом #акакаяразніца (( Саме гидке що ви і досі цей наратив продовжуєте іншим насаджувати і проблема не у тому якою мовою хто спілкується , а у тому що і досі продовжується поширення кацапської навіть у сферах де закон це забороняє , яскравий приклад тому - як обслуговуючий персонал закладів торгівлі та громадського харчування реагує на тих хто звертається до них українською і просить нею ж відповідати , а також як на це поліція реагує .
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08.09.2024 10:48 Відповісти
Еще один псевдопатриот с одной извилиной.
Да когда же вы уже поймете, что в тех же "закладах торгівлі" ГЛАВНОЕ - это что вам там продают и по каким ценам. В "закладах громадського харчування" - все то же самое + обслуживание.
Если тебе в магазине продают какую-то несъедобную куйню (полную химии), по ******** цене, нахмят, нагрубят но при этом суто українською мовою, так краще, це вже перемога?
Полиция - это дно, погрязшее в коррупции, кумовстве, договорняках и нихуянеделании. А тебя интересует их реакция на мову? А как они должны реагировать? Что об этом закон говорит? Я тебя огорчу - никуя не говорит! А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках. Все нормально, тебя устраивает?
Вам встегивает шизофрению российская пропаганда про "русскоязычный народ", вам встегивают шизофрению псевдо-патриоты вышиваночники про "щиро українську" и вы на это все ведетесь. А Украина при этом в полной жопе.
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08.09.2024 11:30 Відповісти
"А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках." Для тебе ,"многоізвілінного" , персонально - ти , телепню , більш за все забувся представники #акакойразніци у ВР нині закони пишуть та приймають , то я тобі нагадаю - вони із того самого болота зеленого і кацапомовного що і ти , дурнику !
Щодо решти .... 1. Перечитай закон , потім будеш патякати про "никуя не говорит" 2. Мені не "перемога" , дурнику , потрібна , а щоб до мене відносилися у моїй країні як до людини , а не гавкотіли про "тєлячью" і "валітє в свою западєнщіну " ; саме тому мені не по барабану коли ось таке як ти бидло підходить до мене у ресторані чи кафешці і починає із себе корчити бознащо "патаму што ано с дєтства так расгаварівало " . 3. Ти хоч навчись тією кацапською нормально розмовляти , бо від вашого "шо" і "ге" верне більше аніж від лайна , ви , придурки, навіть не спромоглися за життя толком тією мовою навчитися користуватися , недарма кацапи вас малоотсосами звуть ((
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08.09.2024 11:54 Відповісти
Патриотизм - последнее прибежище негодяя. (Самуэль Джонсон).
Но это к тебе не относится, т.к. ты не про "патриотизм". Патриотизм - это понятие очень емкое и многогранное. Там надо разбираться и вникать в суть. Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки.
А про ВР - да, там большинство зеленое болото - т.н. "слуги". А как же они туда попали? Украинцы резко сошли с ума? Весьма удобное объяснение упоротых псебвдопатриотов - быстро, удобно и думать не надо. А может этот, который про "Армія, мова, віра" просто слил в унитаз все за что стоял и погибал Майдан? И украинцы просто дружно послали его нах? Вот, правда, при этом совершили роковую ошибку, проголосовав за клоуна. Но тут политически незрелую и неискушенную нацию можно понять: сначала был партроботник, потом директор завода, потом пасечник, потом урка, потом барыга. Психанули. Теперь вот разгребаем ... И "мова" тут совершенно не при чем.
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08.09.2024 12:26 Відповісти
"Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки."....... Я взагалі то про твій ідіотизм , але зрозуміло що пояснити це такому ідіотові як ти неможливо ((
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08.09.2024 13:24 Відповісти
Пiдтримую! 👍🤝
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08.09.2024 09:49 Відповісти
А тим часом Румунія десь оголосила ,що передасть Україні систему ППО,вже не пам'ятаю назви)Тобто,ви там воюйте,а ми допожемо,але тільки не ми ((Як Шаріков "я на учьот встану,а ваєвать нє пайду"((
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08.09.2024 08:14 Відповісти
Передають комплекс Петріот. Потужнішого ППО в світі немає. Вважаєте, що йому було краще залишатись в Румунії і рахувати ворон?
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08.09.2024 08:22 Відповісти
передають не комплекс, а одну пускову , звісно і за це велике ДЯКУЮ , але трішки не так як ви вважаєте .
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08.09.2024 10:50 Відповісти
«Президент Румунії Клаус Йоханніс сьогодні, 5 вересня, підписав закон про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot».
Комплексу.
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08.09.2024 11:04 Відповісти
Та дай то Боже , але нам вже так на словах передали скільки "комплексів " що не знаємо куди і подітити , а на ділі виходить як з айрісами німецькими ((
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08.09.2024 11:10 Відповісти
Главное чтобы НАТО не сбивало над своей головой рашистские ракеты и БПЛА а то будут правакации и ескалация. Обосраный писец ето а не НАТО
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08.09.2024 08:28 Відповісти
Страшно стає, якщо задуматись, бо навіть у найкращому для нас завершенні війни, коли нас візьмуть в НАТО і ми будемо під «парасолькою», чи зможе нам це гарантувати безпеку - ще велике питання.
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08.09.2024 09:41 Відповісти
Нi, не гарантуватиме!
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08.09.2024 09:51 Відповісти
Не переймайтеся , ніхто нас туди не візьме , судячи із дій західних партнерів , це рябої кобили сон , точно такий як посилання на будапештський меморандум тих , хто його у очі не бачив (( І досі згадую нескінченні розсусолювання різноманітних гордонів що "руцкіє на нас нє нападут патаму што єсть мємарандум", ніби і не дурна людина , але це тупіше виглядало аніж його пірамідки ((
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08.09.2024 10:56 Відповісти
Пора по кремлю писданути термітними бомбами..."Дракон" має спалити москву як в 1944 союзники спалили Дрезден термітними бомбами..
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08.09.2024 10:01 Відповісти
Щоб зруйнувати Дрезден союзники скинули на нього тисячі тонн авіабомб одночасно , крім того щоб терміт ефективно працював перед його використанням скидають фугасні заряди .Який висновок - поки що палаюча дєрьовня на болотах - нездійснення мрія ((
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08.09.2024 11:01 Відповісти
Касапський фашизм тільки сила може спинити а не купка західних бздунів...
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08.09.2024 10:03 Відповісти
До румунів у мене питань нема - вони віддали нам батарею "Петріот". А ось до НАТО є. Де дівся цілий військовий блок, яким у часи Холодної війни лякали не лише країни соутабору, а й цілий ссср? До речі, те НАТО Холодну війну виграло.
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08.09.2024 10:18 Відповісти
Не ті вже "дюйми" НАТО.....
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08.09.2024 11:21 Відповісти
 
 