Вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії, - Повітряні сили
У ніч на 8 вересня 2024 року війська РФ атакували Південь України із застосуванням ударних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, була загроза для Херсонщини, Миколаївщини та Одещини.
За даними Повітряних сил, під час атаки на південні регіони було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії.
"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йдеться у повідомленні.
Також повідомлялося, що ворожі БпЛА фіксувалися на Харківщині курсом на Харків та Чугуїв.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Топ коментарі
+14 govtva
показати весь коментар08.09.2024 07:41
+10 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар08.09.2024 07:36
+9 Яр Холодний
показати весь коментар08.09.2024 07:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Да когда же вы уже поймете, что в тех же "закладах торгівлі" ГЛАВНОЕ - это что вам там продают и по каким ценам. В "закладах громадського харчування" - все то же самое + обслуживание.
Если тебе в магазине продают какую-то несъедобную куйню (полную химии), по ******** цене, нахмят, нагрубят но при этом суто українською мовою, так краще, це вже перемога?
Полиция - это дно, погрязшее в коррупции, кумовстве, договорняках и нихуянеделании. А тебя интересует их реакция на мову? А как они должны реагировать? Что об этом закон говорит? Я тебя огорчу - никуя не говорит! А законы у нас депутаты пишут. А там все на мове и в вышиванках. Все нормально, тебя устраивает?
Вам встегивает шизофрению российская пропаганда про "русскоязычный народ", вам встегивают шизофрению псевдо-патриоты вышиваночники про "щиро українську" и вы на это все ведетесь. А Украина при этом в полной жопе.
Щодо решти .... 1. Перечитай закон , потім будеш патякати про "никуя не говорит" 2. Мені не "перемога" , дурнику , потрібна , а щоб до мене відносилися у моїй країні як до людини , а не гавкотіли про "тєлячью" і "валітє в свою западєнщіну " ; саме тому мені не по барабану коли ось таке як ти бидло підходить до мене у ресторані чи кафешці і починає із себе корчити бознащо "патаму што ано с дєтства так расгаварівало " . 3. Ти хоч навчись тією кацапською нормально розмовляти , бо від вашого "шо" і "ге" верне більше аніж від лайна , ви , придурки, навіть не спромоглися за життя толком тією мовою навчитися користуватися , недарма кацапи вас малоотсосами звуть ((
Но это к тебе не относится, т.к. ты не про "патриотизм". Патриотизм - это понятие очень емкое и многогранное. Там надо разбираться и вникать в суть. Для таких одноклеточных как ты - это сложно. Вы про форму. Вы про мову, про вышиванки.
А про ВР - да, там большинство зеленое болото - т.н. "слуги". А как же они туда попали? Украинцы резко сошли с ума? Весьма удобное объяснение упоротых псебвдопатриотов - быстро, удобно и думать не надо. А может этот, который про "Армія, мова, віра" просто слил в унитаз все за что стоял и погибал Майдан? И украинцы просто дружно послали его нах? Вот, правда, при этом совершили роковую ошибку, проголосовав за клоуна. Но тут политически незрелую и неискушенную нацию можно понять: сначала был партроботник, потом директор завода, потом пасечник, потом урка, потом барыга. Психанули. Теперь вот разгребаем ... И "мова" тут совершенно не при чем.
Комплексу.