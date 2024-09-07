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ППО (2922) дрони (4299) Повітряні сили (2340)

Знищено 58 із 67 "Шахедів", ще кілька - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО у ніч на 7 вересня

У ніч на 7 вересня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" запустив ворог?

За даними Повітряних сил, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Читайте: Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Скільки "Шахедів" вдалося знищити?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

"6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", - йдеться у повідомленні.

Де збивали "Шахеди"?

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю. Також зазначалося, що "Шахеди" атакували Київщину: влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає, уламками пошкоджено будинки.

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Дякую за сьогодні, так тримати завтра. Усе буде Україна!
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07.09.2024 09:25 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та Західним Партнерам за дієву підтримку Українців і України!
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07.09.2024 09:29 Відповісти
Молодці!!! Дякуємо ЗСУ! Ви найкращі!!!
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07.09.2024 09:37 Відповісти
То може саме цих "шатунів" останнім часом періодично знищує бульбоППО?
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07.09.2024 09:42 Відповісти
І до пшеків та ******* нехай у гості залітають, бо ті нелякані..
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07.09.2024 10:17 Відповісти
Ні, посилати на БРСР - краще рішення.
Поляків можна налякати до усрачки, ще ініціюють відбирання у нас тих штук, які змушують ішакєди береги плутати.
А от каропляний лось нехай кожного разу до мАцкви дзвонить, щоб вчергове бути посланим *****. Та й кожна ракета, випущена по ішакєду бульбою, не полетить по нашій повітряній машині.
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07.09.2024 10:27 Відповісти
А до чого тут Польща? Вони не хочуть і не повинні вступати у війну, бо 30 років не розбазарювали свій ОПК та не обирали кримінал та "Квартал" у владу
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07.09.2024 11:17 Відповісти
Зате Польща гарно вміє блокувати дороги та залізницю. Збіжжя висипати й небачити ні ракет не безпілотників..
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07.09.2024 11:21 Відповісти
 
 