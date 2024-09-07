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безпілотник (3666) Київ (19120) ППО (2922) Повітряні атаки на Київ (690)

Російські БпЛА знову намагались атакувати Київ: сили ППО знищили усі дрони

7 вересян ППО збили усі ударні дроїни на підступах до Києва

Сили ППО вночі 7 вересня збили усі російські безпілотники, які атакували столицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт "Shahed") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона.

Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що у Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (надалі ліквідовано).

"Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються", - додав Попко.

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Обосрался прутин со своими мопедами, опять
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07.09.2024 07:46 Відповісти
..нарешті допЕтрали! бачу роботу наших ППО останніх днів.. звісно, не скажу яку
ще як тільки з'явилися ті порхаті мопеди писав про це, і натепер це, схоже, сталося... хоча шкода втраченого F16 і пілота, дорого обійшлася наука.. ну хоча б так..
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07.09.2024 08:12 Відповісти
Не знаю насчёт четырёх адресов....
Первый раз бахнуло так, что я проснулся, второй раз видел как падало, ориентировочно в районе Арсенала.
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07.09.2024 09:34 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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07.09.2024 10:46 Відповісти
Щось я одного не зрозумію - чому ці мопеди не нищать в областях повз яких вони летять???. Що доки летять з Білгорода до Львова їх не можна збити? Чи на них написано місто призначення і їх через полтавську або Житомирську області пропускають не стріляючи?
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07.09.2024 11:58 Відповісти
 
 