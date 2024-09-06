Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Пізно ввечері п'ятниці, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід", - повідомили у ПС ЗСУ.

"Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;

Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний", - повідомили у Повітряних Силах о 21:50.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області Росії через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

Також повідомлялося про БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину та декілька груп ударних ворожих БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 Повітряні сили повідомили про запуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщи на Миколаївщину", - йдеться у повідмленні.

Щодо руху ворожих ударних БпЛА станом на 23:29 повідомлялося:

БпЛА у північні частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;

БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;

БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;

БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;

Нові групи ударних БпЛА з Бєлгородської області РФ рухаються на межі Сумської та Харківської областей у нпрямку Полтавщини;

БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;

Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

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