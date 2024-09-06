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безпілотник (3666) Повітряні сили (2340)

Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили

Пізно ввечері п'ятниці, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з північного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід", - повідомили у ПС ЗСУ.

"Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;
Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний", - повідомили у Повітряних Силах о 21:50. 

Згодом у ПС ЗСУ повідомили про групу ворожих БпЛА з Курської області Росії через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

Також повідомлялося про БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину та декілька груп ударних ворожих БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 Повітряні сили повідомили про запуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщи на Миколаївщину", - йдеться у повідмленні. 

Щодо руху ворожих ударних БпЛА станом на 23:29 повідомлялося:

БпЛА у північні частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
Нові групи ударних БпЛА з Бєлгородської області РФ рухаються на межі Сумської та Харківської областей у нпрямку Полтавщини;
БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

Читайте також: Сили ППО вночі збили 27 ударних БпЛА з 44, - Повітряні сили
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Спуфінговий РЕБ - готовність № 1 для зміни курсу "хераней" на москву і мінськ.
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06.09.2024 22:00 Відповісти
ви хворі.
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06.09.2024 22:21 Відповісти
А чому я, а не Ви?
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06.09.2024 22:43 Відповісти
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06.09.2024 23:13 Відповісти
А де наші відповіді?
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07.09.2024 00:13 Відповісти
+1170

В ОСОБОВОМУ СКЛАДІ
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07.09.2024 00:20 Відповісти
Може, тобі написати? Щоб всі знали?
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07.09.2024 00:18 Відповісти
 
 