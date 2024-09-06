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Сили ППО вночі збили 27 ударних БпЛА з 44, - Повітряні сили

ппо

У ніч проти 6 вересня ворог атакував Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44 ударними БпЛА типу "Shahed". Безпілотники росіяни запускали з Курська, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває", - йдеться в повідомленні.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Станом на 8.15 повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. 

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Інфографіка результат роботи ППО 6 вересня

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Мда,ударні дрони ще в повітрі. Горіть в пеклі москалі і ті хто привів до України війни
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06.09.2024 08:51 Відповісти
Хтось там нив чому ф16 ганяються за дронами от чому... тому що вони обходять мобільні групи, але можна накупити закордоном легкомоторників чи попросити в партнерів штук 60 не такі великі гроші будуть...

Тільки що робити щоб їх вночі свої ж не збили ....
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06.09.2024 08:57 Відповісти
Більше користі булоб використовувати гвинтокрили, військової авіації для збиття шахедів, замість того що вони зараз робля,
палячи паливо, ресурс, і стріляючи в напрямку москалів....
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06.09.2024 09:28 Відповісти
 
 